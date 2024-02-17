شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح أول معاينة للمطورين لنظام Android 15 .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت جوجل أول معاينة للمطورين لنظام Android 15، بعد يوم واحد من الموعد المتوقع، ومع Android 15، تهدف جوجل إلى تحسين الإنتاجية وتجارب الوسائط، مع التركيز أيضًا على تعزيز أداء التطبيقات، والحفاظ على عمر البطارية، وتعزيز خصوصية المستخدم وأمانه عبر الأجهزة المختلفة.

تدابير الخصوصية والأمن يقدم Android 15 ميزات لحماية خصوصية المستخدم وأمانه:

- آلية حماية الخصوصية: تعمل على ترقية خدمات Android AD إلى المستوى 10، وتتضمن أحدث آلية حماية الخصوصية للتجارب الإعلانية المخصصة مع إعطاء الأولوية لخصوصية المستخدم.



-ميزة Health Connect: يدمج ملحقات Android 14 10، مما يوفر نظامًا أساسيًا آمنًا لإدارة ومشاركة البيانات الصحية التي تجمعها التطبيقات.



- سلامة الملفات: يقدم FileIntegrityManager مع ميزات الأمان المحسنة باستخدام fs-verity لمنع تعديلات الملفات غير المصرح بها أو هجمات البرامج الضارة.



- مشاركة الشاشة الجزئية: تدعم مشاركة أو تسجيل نوافذ تطبيقات محددة لتحسين موافقة المستخدم والخصوصية.

دعم المبدعين يوفر Android 15 دعمًا للأدوات والأجهزة للمبدعين، بما في ذلك:

- عناصر التحكم في الكاميرا داخل التطبيق: توفر المزيد من التحكم في أجهزة الكاميرا والخوارزميات، مما يسهل تحسينات الإضاءة المنخفضة وتعديلات الفلاش.



- أجهزة MIDI 2.0 الافتراضية: يوسع الدعم لتطبيقات MIDI الافتراضية، مما يتيح لتطبيقات التركيب التحكم في أجهزة المزج بشكل فعال.

تحسينات الأداء والجودة يركز Android 15 على تحسين جودة التطبيق وأدائه:

- الأداء الديناميكي: يوسع إطار عمل الأداء الديناميكي لنظام Android (ADPF) من خلال أوضاع كفاءة الطاقة وإمكانيات الإدارة الحرارية.

إنتاجية المطور يواصل Android 15 تعزيز إنتاجية المطورين من خلال إضافة واجهات برمجة التطبيقات OpenJDK وتحسينات جودة الحياة، مما يضمن التوافق مع أكثر من مليار جهاز يعمل بنظام التشغيل Android 12+.

الجدول الزمني والتحديثات تحدد جوجل جدولًا زمنيًا لتطوير Android 15، بما في ذلك معاينات المطورين والإصدارات التجريبية والإصدار النهائي لمشروع Android مفتوح المصدر (AOSP) والنظام البيئي.

فبراير: معاينة المطور 1 (إصدار مبكر لتعليقات المطورين، مع ميزات جديدة وواجهات برمجة التطبيقات وتغييرات في السلوك).



مارس: Developer Preview 2 (التحديث مع المزيد من الميزات وواجهات برمجة التطبيقات وتغييرات السلوك).

أبريل: Beta 1 (أول إصدار تجريبي عالي الجودة، متاح عبر التحديث عبر الهواء للمستخدمين الأوائل في Android Beta).



مايو: الإصدار التجريبي 2 (إصدار تزايدي بجودة بيتا).



يونيو: الإصدار التجريبي 3 (يحدد علامة فارقة في استقرار النظام الأساسي مع واجهات برمجة التطبيقات والسلوكيات النهائية، ويفتح النشر على Play).



يوليو: أغسطس الإصدار التجريبي 4... (الإصدارات شبه النهائية للاختبار النهائي).