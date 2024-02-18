شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل توقف تطوير هاتفها القابل للطي مؤقتًا بسبب مشكلة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير سابقة عن أن شركة أبل تعمل على فئة جديدة من المنتجات وهي الأجهزة اللوحية القابلة للطي، ويشير هذا إلى أن عملاق التكنولوجيا يستعد للتنافس ضد أقرانه من أندرويد في هذا القطاع، والذي شهد مؤخرًا منافسة متزايدة مع العلامات التجارية الأحدث التي تدخل السوق.

ولم تعلن شركة Apple رسميًا بعد عن دخولها هذا القطاع، كما أشارت التقارير السابقة حول هذا الموضوع إلى أن الشركة لا تزال في مرحلة البحث والتطوير وليست مستعدة لإطلاق أي شيء قريبًا، ومع ذلك، يُزعم أن الشركة واجهت الآن عقبة في هذه العملية.

ويدعي مستخدم Weibo Fixed Digital Focus (مترجم من الصينية) في منشور أن شركة Apple اشترت العديد من الهواتف الذكية القابلة للطي من العلامات التجارية المنافسة لتفكيكها وتقوم "بتسريع عملية البحث والتطوير"، وأضاف المرشد أن المشروع توقف الآن بسبب عدم تقديم اختبار الشاشة نتائج مرضية.

ونظرًا لأن الشاشة هي أحد الجوانب الرئيسية للجهاز القابل للطي، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تأخير الجدول الزمني لإطلاق المنتج القابل للطي، أشارت تسريبات سابقة إلى أن شركة آبل ليس لديها أول جهاز قابل للطي في خطط الشركة للإنتاج الضخم لعام 2024 أو 2025، وقد تطلقه إما بحلول عام 2026 أو 2027.

وأشار التسريب السابق أيضًا إلى أن شركة آبل تعمل على نماذج أولية لاثنين على الأقل من طرازات iPhone القابلة للطي على شكل صدفي والتي من المتوقع أن تنافس هواتف Galaxy Z Flip من سامسونج، وتم تجهيز نماذج Clamshell القابلة للطي بشاشات عرض داخلية قابلة للطي أفقيًا.

ويقال أيضًا أن شركة آبل تعمل على تطوير هاتف ذكي قابل للطي بشاشة يتراوح حجمها بين 7.6 و8.4 بوصة، وهي أكبر من شاشة أي هاتف ذكي قابل للطي متوفر حاليًا في السوق، وأشار التقرير إلى أنه يمكن أن يكون إما هاتفًا ذكيًا قابلاً للطي أو جهازًا لوحيًا، كما تم أيضًا اقتراح هذا النموذج المشاع ليحل محل iPad Mini، الذي تم تحديثه في عام 2021 ويحمل شاشة Liquid Retina IPS LCD مقاس 8.3 بوصة.