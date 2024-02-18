شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تصلح خطأ بمتصفح إيدج.. التفاصيل الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصلحت شركة مايكروسوفت مشكلة خاصة بمتصفح Edge والتى تتعلق باستيراد بيانات التصفح وعلامات التبويب تلقائيًا من كروم دون موافقة المستخدمين.

وقال أحد المستخدمين لـ theverge قد واجهت الخطأ شخصيًا الشهر الماضي، بعد أن قمت بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بي للحصول على تحديث منتظم لنظام التشغيل Windows وفتح Microsoft Edge تلقائيًا باستخدام علامات تبويب Chrome التي كنت أعمل عليها قبل التحديث.

وقد طلبت من Microsoft مرارًا وتكرارًا توضيح سبب حدوث هذا السلوك لنفسي وللعديد من مستخدمي Windows الآخرين، لكن الشركة رفضت التعليق، وأصدرت Microsoft الآن بهدوء إصلاحًا في آخر تحديث لـ Microsoft Edge.

كيفية وصف Microsoft للإصلاح يحتوى ايدج على ميزة توفر خيارًا لاستيراد بيانات المتصفح عند كل عملية تشغيل من المتصفحات الأخرى بموافقة المستخدم، ربما لم تتم مزامنة حالة هذه الميزة وعرضها بشكل صحيح عبر أجهزة متعددة.

ويشير الإصلاح إلى أن إعداد التحكم في الاستيراد التلقائي لبيانات التصفح لم تتم مزامنته وعرضه بشكل صحيح عبر الأجهزة، ولقد طلبنا من Microsoft مزيدًا من الوضوح بشأن السبب الجذري لهذه المشكلة، لكننا لا نحبس أنفاسنا للرد.

وأنا متأكد من أن أحد أسباب عدم رغبة Microsoft في التعليق هنا هو أن الشركة لديها تاريخ طويل في استخدام نوع التكتيكات التي رأيناها من مطوري برامج التجسس للترويج لمتصفح الويب الخاص بها.

على الرغم من أن هذا الإصدار الأخير قد يكون خطأً بريئًا، إلا أن بعض الحيل العديدة التي استخدمتها Microsoft تتضمن تحديثات Windows الشهرية التي تقوم بتشغيل Edge وتثبيته على سطح المكتب وشريط المهام دون إذن، واستطلاعات الرأي أو المطالبات التي تظهر فجأة لثنيك عن التنزيل كروم.