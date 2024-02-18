شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل دعوى قضائية ضد تطبيقات المواعدة تتهمها بالتلاعب بالمستخدمين لإدمانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدعى دعوى قضائية جماعية جديدة أن تطبيقات المواعدة "مصممة لتكون مسببة للإدمان"، وهذه الدعوى المرفوعة في عيد الحب ضد Match Group التي تمتلك Tinder وHinge وMatch وOkCupid وPlenty of Fish، اتهمت الشركة باستخدام "التلاعب النفسي" مثل الإشعارات والمكافآت والعقوبات لضمان استمرار المستخدمين في التواجد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم تصميم التطبيق لتحويل المستخدمين إلى "مدمنين" يتم إغراءهم بحلقة شبيهة باللعبة، حسبما زعمت الدعوى القضائية، متهمة Match Group بإعطاء الأولوية للربح على الوعود بمساعدة المستخدمين في العثور على الحب.

تبيع شركة Match خطط اشتراك لإزالة حدود الإعجاب ومعرفة من يحبك، حيث تقدم Tinder الباقة الذهبية مقابل 140 دولارًا أمريكيًا لمدة ستة أشهر أو 40 دولارًا أمريكيًا لمدة شهر واحد والباقة البلاتينية مقابل 50 دولارًا أمريكيًا شهريًا أو 180 دولارًا أمريكيًا لمدة ستة أشهر.

تدعي الدعوى أنه إذا كان المستخدمون راضين عن ميزات التطبيق الأساسية، فلن يحتاجوا إلى شراء الاشتراك الإضافي عندما يصلون إلى حد الإعجاب الخاص بهم.

تعمل Match Group على دفع إدمان المستخدم من خلال تنسيق عرض المحتوى الخاص بها والذي يلعب الرومانسية ويستخدم إشعارات الدفع لاستغلال مخاوف المستخدمين من فقدان المطابقة، بينما تقدم أيضًا مكافآت تحفيزية أيضا.

تقول الدعوى القضائية: "تواصل شركة Match تسويق منتج خطير بشكل غير معقول عن عمد بينما تفشل في تحذير المستخدمين من مخاطر الإدمان والاستخدام القهري".

وأضافت أنه "على الرغم من هذه المخاطر المعروفة، فإنها تواصل الادعاء بأن المنصات هي أدوات فعالة لإقامة علاقات خارج التطبيق أثناء تنفيذ الميزات لإبقاء المستخدمين على التطبيق".

وقال متحدث باسم Match Group: "هذه الدعوى القضائية سخيفة وليس لها أي أساس، لا يعتمد نموذج أعمالنا على مقاييس الإعلان أو التفاعل، نحن نسعى جاهدين لجذب الأشخاص إلى مواعيد غرامية كل يوم وإيقاف تطبيقاتنا، مضيفا: "أي شخص يذكر أي شيء آخر لا يفهم غرض ومهمة صناعتنا بأكملها".

تزعم الدعوى القضائية أن الإشعارات القسرية تُبقي الأشخاص على المنصة، مثل رسالة Tinder التي تقول: "لم تقم بالتمرير منذ فترة"، سيتم إخفاء ملفك الشخصي بدءًا من الغد، اسحب الآن لتبقى مرئيًا.

تعمل هذه الإشعارات كمغناطيس، حيث تجذب المستخدمين مرة أخرى إلى النظام الأساسي للبقاء على صلة بالموضوع من خلال استغلال مخاوفهم من تعرضهم للعقاب إذا لم يتفاعلوا مع التطبيق.