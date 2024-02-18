شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا قال مارك زوكربيرج عن تجربة شريحة الدماغ الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشعر مارك زوكربيرج بالقلق من تجربة زراعة شرائح الدماغ في الوقت الحالي، حيث ناقش الرئيس التنفيذي لشركة ميتا واجهات الدماغ والكمبيوتر في حلقة من برنامج "Morning Brew Daily"، وقال: "أحد الأشياء الأكثر جموحًا التي نعمل عليها هي هذه الواجهة العصبية"، مضيفًا: "لا أقصد الشريحة التي يتم إدخالها إلى دماغك بحد نفسها، ولكنني لا أرغب في استخدام الإصدار الأول من ذلك".

ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، تابع زوكربيرج: "أعتقد أنك قد ترغب في الانتظار حتى ينضج هذا الشيء، دعنا ننتظر حتى لا يحتاج إلى تحديث هذا الشيء كل عام".

على الرغم من أنه لم يذكر أي شركة على وجه التحديد، إلا أن الاسم الأكثر شهرة بين أولئك الذين يعملون في واجهات الدماغ والحاسوب هو Neuralink من إيلون ماسك.

وقال ماسك، إنه في الشهر الماضي، زرعت شركة نيورالينك رقاقتها في دماغ مريض بشري لأول مرة، مضيفًا أن شركة Neuralink تهدف إلى حل أزمة مرض التوحد والفصام والسماح للأشخاص باستخدام أجهزة مثل الهاتف أو الكمبيوتر بمجرد التفكير فيها.

يشكك العلماء الذين يدرسون الدماغ في قدرة تقنية Neuralink على حل الحالات الشاذة في الدماغ أو تغيير بنيته التنموية، لكنهم يعتقدون بدلاً من ذلك أنها يمكن أن تساعد على الأرجح المرضى المصابين بالشلل على التنقل عبر العالم بسهولة أكبر.