شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا أبرز ما ستكشف عنه أبل في مؤتمرها في مارس.. القائمة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد شركة أبل عادةً حدثين رئيسيين كل عام: أحدهما في يونيو لمؤتمر WWDC والآخر في سبتمبر لأجهزة iPhone الجديدة، وفي بعض الأحيان، تقيم أبل أيضًا حدثًا ربيعيًا في مارس أو أبريل، حيث تعرض منتجات جديدة لأجهزة Mac وiPad.

وعلى سبيل المثال، إذا أطلقت أبل في السنوات القليلة الماضية أجهزة iMac وiPhone SE وAirTag والمزيد في هذه الأحداث وبعد هذا التسلسل الزمني، من المتوقع أن تقدم شركة أبل أجهزة جديدة لسلسلة iPad وMac هذا العام أيضًا.

وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، تعمل شركة أبل على إصدارات جديدة من iPad Pro وiPad Air، والتي ستنضم إلى طرازات iPad الخمسة الحالية: iPad Pro، وiPad (الجيل التاسع والعاشر)، وiPad Air، وiPad mini، ومن المقرر أيضًا أن يتم الإطلاق في فصل الربيع، أي في الربع الأول من العام، قبل أن تحول شركة أبل اهتمامها إلى مؤتمر المطورين السنوي WWDC في يونيو.

أبرز ما يمكن أن نتوقعه من أبل في مارس 2024: تشكيلة الآيباد الجديدة iPad Air بشاشات أكبر ومن المتوقع أن تتميز طرازات iPad Air الجديدة بشاشات أكبر بقياس 10.9 بوصة و12.9 بوصة على التوالي، ولكن هذا ليس كل الأداء الذي سيحصل أيضًا على تعزيز من خلال شريحة M2 القوية، في حين ستتلقى الكاميرا الخلفية إعادة تصميم بالإضافة إلى تحسينات كبيرة في اتصال Wi-Fi وBluetooth.

iPad Pro مزود بشاشات OLED أبل لا تركز فقط على Air فقط ويشاع أيضًا أنه سيتم تقديم طرازات iPad Pro جديدة ستحتوي على شاشات OLED مقاس 11 بوصة و13 بوصة، وستكون هذه الشاشات أكثر سطوعًا، وأكثر تباينًا، وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، ومتفوقة في جوانب أخرى من شاشات LCD الخاصة بالنماذج الحالية، وتحتوي أحدث طرازات iPhone وأبل Watch، باستثناء iPhone SE الأرخص، على شاشات OLED بالفعل.

من المحتمل أن تجعل شاشات OLED طرازات iPad Pro أكثر تكلفة. تتمتع طرازات iPad Pro بميزة ProMotion منذ عام 2017، والتي تتيح معدل تحديث يتراوح من 24 هرتز إلى 120 هرتز، مع OLED، يمكن أن ينخفض معدل التحديث إلى 10 هرتز أو أقل لتوفير الطاقة. يمكن أن يصل معدل تحديث طرازي iPhone 14 Pro وiPhone 15 Pro إلى 1 هرتز في وضع العرض الدائم.

تشير الشائعات أيضًا إلى أن طرازات iPad Pro الجديدة ستحتوي على شريحة M3 الأكثر قوة، وتدعم MagSafe للشحن اللاسلكي السهل، وتأتي مع لوحة مفاتيح Magic Keyboard مُعاد تصميمها والتي تحتوي على لوحة تتبع أكبر وسطح من الألومنيوم، وعلاوة على ذلك، قد تحصل الكاميرا الخلفية على تجديد أيضًا.



لإكمال الحزمة، يُزعم أن شركة أبل تعمل أيضًا على تطوير لوحة مفاتيح Magic Keyboard جديدة وقلم أبل Pencil المصممين خصيصًا للعمل مع طرازات iPad Pro الجديدة.

MacBook Air بقياس 15 بوصة وتخطط شركة أبل أيضًا لتحديث خط MacBook Air الخاص بها بموديلات جديدة مقاس 13 بوصة و15 بوصة تعمل بشريحة M3، وفقًا لتقارير بلومبرج، شريحة M3 هي أحدث معالج من أبل يعمل على تشغيل طرازات MacBook Pro وiMac الجديدة التي تم إطلاقها العام الماضي.

ستكون طرازات MacBook Air الجديدة جزءًا من حدث إطلاق iPad، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لشركة أبل لأنه عادةً لا يخلط بين إعلانات iPad وMacBook، وستعمل شريحة M3 على تحسين أداء الألعاب في طرازات MacBook Air، مع رسومات وتأثيرات أكثر واقعية.



وتدعم شريحة M3 أيضًا طرازات MacBook Pro مقاس 14 بوصة، وMacBook Pro مقاس 16 بوصة، ونماذج iMac مقاس 24 بوصة التي تم إصدارها العام الماضي.



لن يتغير تصميم طرازات MacBook Air كثيرًا هذا العام، ولكن من المحتمل أن تتمتع باتصال Wi-Fi 6E مثل أجهزة Mac الأخرى، وتم تحديث طراز MacBook Air مقاس 13 بوصة آخر مرة في يوليو 2022، بينما تم طرح طراز MacBook Air مقاس 15 بوصة في يونيو 2023.

تعمل أبل أيضًا على تحديثات M3 لأجهزة Mac mini وMac Studio وMac Pro، لكنها ليست جاهزة بعد، وذكرت بلومبرج في نوفمبر أن شركة آبل لم تبدأ بعد إجراء اختبارات مكثفة لشريحة M3 Urtla التي ستعمل على تشغيل الإصدارات الجديدة من Mac Studio وMac Pro، ويشير هذا إلى أن شركة أبل ستؤجل تحديثات Mac Pro وMac Studio حتى وقت لاحق من هذا العام، ولكن قد يكون من الممكن إصدار جهاز Mac mini جديد مزود بشريحة M3.

لون جديد لسلسلة iPhone 15 ليس مجرد جهاز جديد، ولكن يمكننا أن نتوقع متغير ألوان جديدًا لجهاز iPhne 15، كانت شركة أبل تطلق لونًا جديدًا لجهاز iPhone كل ربيع على مدار السنوات القليلة الماضية، وفي العام الماضي، قدمت اللون الأصفر الجديد لطرازي iPhone 14 وiPhone 14 Plus، قد نشهد هذا العام إعلانًا مشابهًا لطرازات iPhone 15.

توفر أبل Vision Proتم طرح Vision Pro، سماعة الواقع المعزز الجديدة من أبل، للبيع مؤخرًا في الولايات المتحدة في 2 فبراير، لكن أبل لم تذكر أي معلومات حول متى ستكون متاحة في بلدان أخرى، ومع ذلك، في تقرير حديث، توقع المحلل Ming-Chi Kuo أن أبل ستكشف عن تفاصيل التوفر العالمي قبل مؤتمر WWDC في يونيو. لذلك يمكننا أن نتوقع أن يكون رسميًا في إعلانات الربيع، ربما في مارس أو بحلول أبريل.