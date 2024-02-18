شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عاملتنى زى ابنها.. مارك زوكربيرج ينسب نجاحه إلى إحدى صديقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، في مقابلة في برنامج Morning Brew Daily الحواري، إن مديرة العمليات السابقة لشركة ميتا، شيريل ساندبرج، هي إحدى الأشخاص الرئيسيين الذين ساعدوه على طول الطريق.

وفقًا لما ذكره موقع "business insider"، قال زوكربيرج: "نحن نمزح قائلين إنها تحب تربيتي كمديرة وكوالدة تقريبًا"، مضيفا "وأعتقد أن هذا صحيح في كثير من النواحي."

وهذه ليست المرة الأولى التي يمتدح فيها زوكربيرج ساندبرج، أو يستخدم التعبير الخاص بإنها ربته، وفي إحدى حلقات بودكاست Ferris Show في عام 2022، أشاد بها زوكربيرج لمزيجها القوي من معدل الذكاء والذكاء العاطفي.

بدأ زوكربيرج موقع فيس بوك مع زملائه في السكن في جامعة هارفارد عندما كان عمره 22 عامًا، وعلى حد تعبيره: "كنا مجرد مجموعة من الأطفال يركضون هنا وهناك، ويبنون أشياء اعتقدنا أنها رائعة".

قال زوكربيرج، إن الكثير من فلسفته القيادية وأسلوبه الإداري جاء من العمل مع ساندبيرج وآخرين لديهم خبرة أكبر.

وقال زوكربيرج: "أعتقد أننا تعلمنا نوعًا ما كيفية إدارة الشركة معًا، ونحن جميعًا أصدقاء مقربون جدًا"، مضيفا "أنه أمر مثير للاهتمام."

لقد اعتمد زوكربيرج على عدد من الأشخاص الرئيسيين الذين كانوا معه منذ البداية، منهم أيضا كريس كوكس، كبير مسؤولي المنتجات في ميتا، وهو موجود هناك منذ عام 2005، وقال زوكربيرج أيضا إن أندرو بوسورث، الذي يدير Reality Labs، عمل مع الفريق لمدة 19 عامًا تقريبًا.

لقد فقد زوكربيرج عددًا قليلاً من الأشخاص الرئيسيين على طول الطريق أيضًا، ففي عام 2018، أعلن مؤسسا إنستجرام، كيفن سيستروم ومايك كريجر، أنهما سيغادران فيسبوك وسط "توترات متزايدة" مع الرئيس التنفيذي.

وقال زوكربيرج إن الصعود والهبوط الذي تعاملت معه الشركة على مر السنين جعل الفريق الحالي أقرب إلى بعضهما البعض، ولا يوجد شيء يمكن أن يحل محل ذلك، وقال في Morning Brew Daily إن "السر في كل هذه الأشياء" هو ديناميكية الفريق.

قال زوكربيرج، الذي أكد منذ فترة طويلة على حاجته إلى الشراكة، إن المؤسس مثله يحتاج إلى أشخاص يمكن الاعتماد عليهم لأن هناك الكثير مما يجب القيام به.

وبينما غادرت ساندبيرج شركة Meta في عام 2022 بعد 14 عامًا في الشركة، فإنها تظل عضوًا في مجلس الإدارة كمستشارة.