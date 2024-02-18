شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تتحدى جوجل.. مطور ChatGPT يستعد لطرح "محرك بحث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في العامين الماضيين، أثارت OpenAI بلا شك هذه الصناعة، ولم يقتصر الأمر على إثارة المناقشات حول الذكاء الاصطناعي فحسب، بل أجبر عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وأبل على تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.



ويعتبر ChatGPT مثالًا رئيسيًا على كيفية قيام OpenAI بتسريع التقدم في صناعة التكنولوجيا، إن لم يكن إحداث ثورة صريحة في اتجاهها، وكان لدى Google الاستجابة الأكثر أهمية لـ ChatGPT، مما أدى إلى ظهور Google Bard، المعروف الآن باسم Gemini.



ويبدو أن OpenAI تسعى الآن للحصول على حصة من فطيرة Google، حيث يعمل صانعو ChatGPT على منتج بحث ويب يشبه بحث Google، وفقًا لتقرير صادر عن The Information.

ويكشف التقرير أن منتج بحث الويب سيكون مشابهًا لبحث Google، وهناك أيضًا شائعة مفادها أنه سيتم تشغيله جزئيًا بواسطة Bing، ومع ذلك، في هذه المرحلة، ليس من الواضح ما إذا كان هذا سيكون تطبيقًا مستقلاً لبحث الويب، أو ما إذا كان سيتم دمجه داخل ChatGPT.



وعلى الرغم من أن بعض التقارير تشير إلى أن هناك احتمالية أن يكون منتج بحث الويب متاحًا من خلال نموذج ChatGPT Plus للمشتركين المدفوعين، ومع ذلك، من المهم أيضًا ملاحظة أن معظم هذا يعتمد على التكهنات وأن OpenAI لم تؤكد أيًا منها بعد.

ونظرًا لأن مايكروسوفت هي واحدة من أكبر المستثمرين في OpenAI، فإن الشائعات حول منتج البحث على الويب المفترض للأخير والذي يتم تشغيله بواسطة Bing يمكن اعتبارها خطوة استراتيجية أخرى من قبل الشركة التي يقودها Satya Nadella للترويج لمزيد من منتجات الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لتقرير DemandSage الذي صدر الشهر الماضي، تتعامل جوجل مع حجم مذهل من استعلامات البحث: 99000 كل ثانية، و5.94 مليون كل دقيقة، و356.4 مليون كل ساعة، و8.55 مليار كل يوم، ويعادل هذا ما يقرب من 8.5 مليار عملية بحث يوميًا وما يقدر بنحو 2 تريليون عملية بحث على مستوى العالم سنويًا.