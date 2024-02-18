شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيوب تتيح استعمال مكتبتها الموسيقية في الفيديوهات القصيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت منصة بث الفيديوهات عبر الإنترنت يوتيوب، خاصية جديدة تتيح للمستخدم دمج فيديوهات موسيقية من مكتبة المنصة في فيديوهاتهم القصيرة التي يبثونها على خدمة الفيديوها القصيرة "يوتيوب شورتس" في إطار محاولات المنصة لمنافسة منصة الفيديوهات القصيرة الأشهر في العالم تيك توك.وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أنه في ضوء امتلاك يوتيوب ميزة غير موجودة في تيك توك، وهي مكتبة الموسيقى الرسمية الضخمة، فإنها ستسفيد من هذه الميزة لتحقيق طموحاتها في قطاع الفيديوهات القصيرة.تعتبر هذه الخطوة من جانب يوتيوب مهمة لأنها تأتي بعد أسابيع قليلة من إعلان شركة التسجيلات الموسيقية الأمريكية العملاقة يونيفرسال ميوزيك جروب سحب مكتبة تسجيلاتها من تيك توك، وحرمان مستخدمي المنصة من استخدام أغنيات وتسجيلات نجوم كبار مثل تايلور سويفت وبليي إيليش وأريانا جراند في فيديوهاتهم.