تكنولوجيا: لينوفو تسجل براءة إختراع لجهاز حاسب بشاشة قابلة للتدوير تدعم التحول إلى تصميم فائق الإتساع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طورت لينوفو نموذج لجهاز حاسب محمول يتميز بشاشة تدعم التحول إلى تصميم فائق الإتساع وتدعم التدوير.

سجلت لينوفو مؤخراً براءة إختراع لتصميم جديد في أجهزة الحاسب المحمول، والذي يتميز بشاشة قابلة للتدوير، بتصميم مرن مدمج في إطار جهاز الحاسب، كما تتضمن الشاشة أجزاء ثابتة وأخرى متحركة لدعم تمديد الشاشة عند طريق سحبها لضبط حجم الشاشة.

ولقد إعتادت لينوفو على إطلاق نماذج لأجهزة حاسب بتصميم غير تقليدي، حيث قدمت في فعاليات مؤتمر MWC العام الماضي جهاز حاسب بشاشة OLED تدعم الطي.

أيضاً تميز نموذج لينوفو السابق من أجهزة الحاسب المحمول المميزة بشاشة قابلة للطي بحجم 12.7 إنش في هكيل للجهاز بحجم 13 إنش، ويمكن تمديد الشاشة بشكل رأسي عن طريق زر مخصص لتصل إلى حجم 15.3 إنش.

وتهدف لينوفو إلى إبتكار أجهزة حاسب محمولة توفر للمستخدم مساحة أكبر للعمل على الشاشة عند الحاجة، وذلك من خلال شاشة قابلة للتدوير في هيكل الجهاز.

ويمكن للشاشة فائقة الإتساع في النموذج الجديد من أجهزة الحاسب أن تدعم المستخدم بميزة تشغيل التطبيقات جنباً إلى جنب على الشاشة أو لتحرير المستندات بسلاسة، وأيضاً لتشغيل الألعاب.

يذكر أن تقنية لينوفو في أجهزة الحاسب المميزة بشاشة قابلة للتدوير مازالت في مراحلها الأولى حتى الآن، ومن المقرر أن تقدم العملاق الصيني هذا النموذج خلال فعاليات مؤتمر MWC 2024 القادمة هذا الشهر.

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