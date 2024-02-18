تكنولوجيا: سامسونج تتجه لتطوير جهاز يضم شاشة قابلة للتدوير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحظى العملاق الكوري سامسونج بأكبر حصة في سوق الهواتف القابلة للطي، ولقد كشفت تسريبات لبراءة إختراع عن تصميم جديد في الأجهزة التي تتضمن شاشة قابلة للطي والتدوير.

وتشير التسريبات إلى أن سامسونج تتجه في الفترة القادمة إلى تطوير أجهزة مميزة بشاشة قابلة للتدوير، والتي تقدم كفاءة أعلى مقارنة بالشاشات القابلة للطي.

وتوضح التفاصيل مدى كفاءة الشاشات القابلة للتدوير مقارنة بالهواتف المميزة بشاشة قابلة للطي والتي تتضمن شاشة خارجية تدعم التشغيل بشكل منفصل عن الشاشة الداخلية للجهاز.

من جانب أخر أكد حساب “@xleaks7” على منصة تويتر على أن سامسونج بدأت العمل على تطوير جهاز بشاشة قابلة للتدوير، والذي يتضمن شاشة واحدة تدعم التمديد عند الحاجة لوضع أكبر في العرض، على أن تأتي شاشة OLED محجوبة في إطار الجهاز.

أيضاً من المقرر أن تنزلق أو يتم تدوير الشاشة داخل إطار الجهاز، لذا لن يحتاج المستخدم اثنان من الشاشات في الجهاز.

ولقد إستعرضت التسريبات المصورة مخطط يوضح رؤية سامسونج لتصميم الجهاز المميز بشاشة قابلة للتدوير، وهو جهاز يمكن أن يكون بديل لجهاز iPad mini في الأسواق، حيث يأتي بشاشة كبيرة الحجم وإمكانيات أعلى من خلال الرقاقة التي تدعم الجهاز.

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