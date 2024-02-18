شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر "ليب" يستضيف كبرى شركات التقنية العالمية مارس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.