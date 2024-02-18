تكنولوجيا: إطلاق جهاز عرض الليزر BenQ LW650 مع سطوع 4000 لومن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن تم الكشف مؤخرًا عن جهاز العرض LH650 في السوق العالمية، عادت BenQ بطرح طراز آخر من أجهزة العرض يسمى BenQ LW650.

يبلغ وزن LW650 حوالي 2.9 كجم، وهو قابل للحمل. كما انه يتميز بمصدر ضوء ليزر قادر على توفير ما يصل إلى 4000 لومن ANSI، مما يضمن رؤية واضحة في ظروف الإضاءة المختلفة.

ومن أهم مميزات جهاز LW650 أنه يستخدم إستراتيجيات لتقليل استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 70% مقارنةً بأجهزة العرض التقليدية.

يقوم الجهاز تلقائيًا بضبط إخراج الضوء بناءً على سطوع المحتوى، ويتضمن وضع الاستعداد وميزة الإغلاق التلقائي للحفاظ على الطاقة.

يدعم جهاز العرض نطاقًا واسعًا من الألوان بنسبة تباين تبلغ 3,000,000:1 ويعرض ما يصل إلى 1.07 مليار لون.

يمتد توافق دقة الإدخال حتى 3840 × 2160 بكسل، مع دقة أصلية تبلغ 1280 × 800 بكسل (WXGA)، وهي مناسبة لمجموعة من محتوى الوسائط المتعددة. وبالنسبة للاتصال، فهو يوفر منافذ HDMI وUSB-C.

لم يتم الكشف عن سعر جهاز العرض الليزري BenQ LW650 WXGA بعد. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون أقل تكلفة من جهاز العرض BenQ LH650، والذي يبلغ سعره حاليًا 1199 دولارًا.

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