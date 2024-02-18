تكنولوجيا: إطلاق الحاسب المصغر المخصص للألعاب AOOSTAR GEM10 مع معالج Ryzen 7 7840HS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت AOOSTAR عن إطلاق GEM10، وهو جهاز حاسب صغير الحجم مخصص للألعاب مصمم لتقديم أداء عالي في هيكل صغير.

يبلغ قياس الجهاز 107 × 107 × 60 ملم فقط، ويتميز بمعالج AMD Ryzen 7 7840HS الذي قادر على التعامل مع التطبيقات والألعاب المطلوبة. كما أنه يوفر المرونة لتوسيع مساحة التخزين من خلال ثلاث فتحات M.2 2280 لمحركات أقراص PCIe 4.0 x4 SSD.

يتميز GEM10 بمجموعة من خيارات الاتصال بما في ذلك مخرجات HDMI المزدوجة ومنفذي Ethernet بتردد 2.5 جيجابت ومنفذ USB-C بتردد 40 جيجابت في الثانية ومنفذ OCuLink لاتصالات بسرعة 63 جيجابت في الثانية. ويتيح ذلك للمستخدمين توصيل شاشات متعددة بسهولة، أو دعم تشغيل الفيديو بدقة 4K، أو المشاركة في الألعاب الخفيفة، أو الترقية إلى مهام الألعاب ومحطات العمل الأكثر كثافة باستخدام وحدة معالجة الرسومات الخارجية عبر منفذ OCuLink.

يأتي GEM10 بسعر تنافسي يبلغ 549 دولارًا للإصدار الأساسي، والذي يتضمن 32 جيجابايت من الذاكرة العشوائية LPDDR5-6400 ولكنه يفتقر إلى التخزين ونظام التشغيل.

في حين يتوفر الإصدار الأعلى مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 32 جيجابايت ومحرك أقراص SSD سعة 1 تيرابايت مقابل 590 دولارًا.

يتوفر GEM10 للطلب المسبق، ومن المقرر أن يبدأ الشحن للعملاء بحلول الثامن من مارس.

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