تكنولوجيا: تسجيل أكثر من 1.6 مليون براءة اختراع في الصين والعدد في ازدياد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل الصين على تعزيز لعبتها في عالم الاختراعات. وتظهر أحدث الأرقام الصادرة عن الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية زيادة كبيرة في براءات الاختراع عالية القيمة.

وبحلول نهاية عام 2023، جمعت الصين أكثر من 1.66 مليون من براءات الاختراع هذه، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 25.7% عن العام السابق.

ويعد رقم كهذا علامة واضحة على أن الصين تبذل المزيد من الجهود لتصبح رائدة في مجال الابتكار، وخاصة في مجال التكنولوجيا والصناعات الرئيسية التي تركز على المستقبل.

وبالنظر إلى براءات الاختراع لكل شخص، يوجد الآن 11.8 براءة اختراع لكل 10000 فرد. وقد يبدو هذا الرقم صغيرًا للوهلة الأولى، لكنه كبير لأنه يوضح أن الاختراعات الإبداعية والعملية أصبحت أكثر شيوعًا في جميع أنحاء البلاد.

وتسلط الأضواء بشكل أوضح على الصناعات الاستراتيجية الناشئة، التي تضم الآن حوالي 1.17 مليون براءة اختراع، أي مايشكل 70% من الإجمالي. والأمر المثير للاهتمام أيضًا هو كيفية تحقيق الشركات أقصى استفادة من براءات الاختراع الخاصة بها.

كانت هناك زيادة بنسبة 37.4% في براءات الاختراع المستخدمة كضمان للقروض، مما يسمح للشركات بالاستثمار بشكل أكبر في نموها؛ مما يثبت قيمة براءات الاختراع هذه ولكنه يشير أيضًا إلى نظام بيئي متنامٍ حيث تؤدي الأفكار الجديدة إلى مزيد من الاستثمار والتطوير.

ويشكل الابتكار أهمية بالغة بالنسبة لدولة مثل الصين لأنه يغذي النمو الاقتصادي، ويعزز القدرة التنافسية العالمية، ويعالج التحديات المعقدة.

ومن خلال الاستثمار في الإبداع، تعمل الصين على تحويل مواردها التكنولوجية الهائلة وقوتها العاملة إلى تكنولوجيات وخدمات متطورة، والانتقال إلى ما هو أبعد من التصنيع التقليدي لقيادة قطاعات مثل التكنولوجيا، والطاقة الخضراء، والتكنولوجيا الحيوية. وهو أمر أساسي في تعزيز مكانة الصين باعتبارها لاعبًا رئيسيًا على المسرح العالمي.

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