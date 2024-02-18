تكنولوجيا: مكسرات ومشروبات روحية.. مواشى مالك فيس بوك "متربية على الغالى"

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القاهرة - سامية سيد - أضاف مارك زوكربيرج مؤخرًا تربية الماشية إلى قائمة هواياته، فيما يعتمد على اختيار غريب للأعلاف لماشيته، حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة Meta على Instagram الشهر الماضي إنه بدأ في تربية أبقار الواغيو والأنجوس في مزرعته في هاواي، وأنه يخطط لإطعامهم البيرة وجوز المكاديميا، والتي ستنتجها المزرعة أيضًا.

وأوضح اختيار النظام الغذائي في حلقة من برنامج "Morning Brew Daily" الذي صدر يوم الجمعة، بحسب موقع businessinsider الامريكى، وقال إنه في حين أن معظم عمليات تربية الماشية التجارية مقيدة بتكاليف ما يطعمونه لأبقارهم، إلا أنه لا يواجه هذه المشكلة.



وقال: "أنا لا أحاول القيام بذلك تجاريا، أنا فقط أحاول إنشاء أشياء بأعلى جودة ممكنة"، وقال زوكربيرج إنه يريد إطعام أبقاره الطعام "الأكثر كثافة والأكثر تغذية" حتى تتمكن من زيادة الوزن و"تكون الأبقار اللذيذة".

وتابع: "باعتبارك إنسانًا، ما رأيك في الشيء الذي يجعلك تجلس وتأكل كثيرًا؟ إنها مثل البيرة والمكسرات، في الأساس، المكسرات، كثيفة جدًا، أما البيرة تحفز الشهية، وهو ما أعتقد أن الناس على دراية به."

ومن الشائع بالنسبة للأبقار التي تنتج لحوم البقر الفاخرة أن تعطى البيرة لتحفيز شهيتها، وكتب في منشور على موقع انستجرام الشهر الماضي أن كل من أبقاره تستهلك ما بين 5000 إلى 10000 رطل من الطعام سنويًا، وأن بناته يساعدن في زراعة أشجار المكاديميا.

ليست الماشية هي كل ما خطط له زوك لمزرعته في هاواي، حيث ذكرت مجلة Wired في شهر ديسمبر أنه يقوم ببناء مجمع بقيمة 100 مليون دولار يحتوي على مخبأ تحت الأرض بمساحة 5000 قدم مربع، وفتحة للهروب، وما لا يقل عن 30 غرفة نوم و30 حمامًا.