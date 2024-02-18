شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الاتحاد الأوروبى يغرم أبل 500 مليون دولار بسبب سياسة متجر التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت شركة آبل لأول غرامة على الإطلاق من المفوضية الأوروبية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، وستكون الغرامة في حدود 500 مليون يورو (حوالي 538 مليون دولار)، كجزءًا من انتهاء القضية التي بدأت في عام 2019 بعد أن قدمت Spotify شكوى رسمية، وفقًا لموقع 9to5mac.

يعتقد الاتحاد الأوروبي أن شركة أبل تصرفت بشكل غير قانوني في منع تطبيقات بث الموسيقى مثل سبوتيفاي من إخبار العملاء عن طرق أخرى للاشتراك في خدماتها، وبالتالي التهرب من عمولة أبل على عمليات الشراء داخل التطبيق، ويُشار إلى هذه عادةً باسم أحكام مكافحة التوجيه الخاصة بمتجر التطبيقات.

على الرغم من أن أحكام مكافحة التوجيه تنطبق على نطاق أوسع، فإن تحقيق الاتحاد الأوروبي هذا يتعلق على وجه التحديد بتأثيرات سياسة متجر التطبيقات على بث الموسيقى.

في عام 2022، خففت شركة Apple الأحكام المناهضة للتوجيه قليلاً بالنسبة لـ "تطبيقات القارئ"، مثل تطبيقات المحتوى مثل Netflix أو Kindle، مما سمح لها بتضمين رابط واحد إلى مواقعها الإلكترونية الخاصة لأداء إدارة الحساب، ويعتبر Spotify تطبيقًا للقارئ، وبالتالي يقع ضمن هذه القاعدة.

بطبيعة الحال، يريد Spotify إطلاق العنان للارتباط بموقعه على الويب للترويج لمستويات الاشتراك الخاصة به بما يتجاوز القيود التي تسمح بها قاعدة تطبيق القارئ، يأخذ تحقيق الاتحاد الأوروبي أيضًا في تأثير سلوك شركة Apple قبل تنفيذ تغييرات القاعدة.

بعد تقديم قانون السوق الرقمي الشهر المقبل، ستسمح Apple أيضًا لـ Spotify باستخدام طرق دفع بديلة في الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك ستظل الشركة تحصل على عمولة بنسبة 17% إذا ظل Spotify مدرجًا في متجر التطبيقات، وقاعدة قدرها 50 سنتًا يورو، رسوم التكنولوجيا الأساسية لكل تثبيت تطبيق سنويًا، وصف دانييل إيك، الرئيس التنفيذي لشركة Spotify، الشروط بأنها بديل غير عملي.