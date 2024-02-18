شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جبل إيفرست يتحول إلى أعلى مكان للقمامة في العالم.. خريطة صادمة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تسلق جبل إيفرست أحد أكبر التحديات على وجه الأرض، لكن المتسلقين يشكلون الآن تحديًا أكبر حيث يتعين عليهم التنظيف بعدهم، فجبل إيفرست يواجه خطر أن يصبح أعلى مكان للقمامة في العالم، ويقدر الخبراء أنه قد يكون هناك ما يصل إلى 50 طنًا من القمامة المتبقية على الجبل، بينما ينتج معسكر قاعدة إيفرست 75 طنًا من القمامة كل موسم.

ايفرست

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أصبحت مشكلة النفايات الآن سيئة للغاية ولفهم الحجم الهائل للمشكلة، تكشف خريطة صادمة عن الكمية الحقيقية للنفايات الموجودة على جبل إيفرست.

يقع جبل إيفرست نفسه داخل حديقة ساجامارثا الوطنية في منطقة خومبو في نيبال، ويحتوي موقع التراث العالمي لليونسكو الذي تبلغ مساحته 124400 هكتار على بعض من أعلى الجبال في العالم بالإضافة إلى حوالي 200 قرية شيربا.

ويتزايد عدد السياح الذين يزورون المتنزه بشكل مطرد منذ سنوات، ولكنه بدأ مؤخرًا في النمو بسرعة كبيرة، حيث تضاعف في السنوات الثلاث بين عامي 2014 و2017.

في حين أن الحديقة نفسها هي موطن لسكان دائمين يبلغ عددهم 7000 نسمة فقط، إلا أن حوالي 60 ألف سائح أجنبي يزورونها كل عام إلى جانب آلاف المرشدين.

ولكن في حين أن هؤلاء السياح يجلبون الملايين للحكومة النيبالية والاقتصاد المحلي، إلا أنهم يجلبون أيضًا كميات هائلة من النفايات، ومع تزايد عدد السياح الذين يزورون الحديقة على مر السنين، زادت أيضًا كمية النفايات.

وتشير التقديرات الآن إلى أنه يتم إحضار ما بين 900 إلى 1000 طن من النفايات الصلبة إلى الحديقة كل عام، والغالبية العظمى منها لا تخرج أبدًا.

أصبحت المشكلة سيئة للغاية لدرجة أنه في عام 1991، تم تأسيس لجنة ساجارماثا لمكافحة التلوث (SPCC) لمحاولة إعادة مستويات النفايات تحت السيطرة، يدير SPCC الآن جمع النفايات من معسكر قاعدة جبل إيفرست والممرات الموجودة في الحديقة الوطنية.

ومنذ عام 2014، يجب على المتسلقين الذين يتجاوزون معسكر القاعدة إعادة 18 رطلاً (8 كجم) من القمامة أو المخاطرة بخسارة وديعتهم البالغة 4000 دولار (2600 جنيه إسترليني).



يدرس الدكتور ألتون بايرز، عالم جيولوجيا الجبال من جامعة كولورادو بولدر، مشكلة النفايات على جبل إيفرست منذ عقود، وقال إن الرحلة إلى معسكر قاعدة إيفرست كانت تُلقب بـ "مسار ورق التواليت" نظرًا لكمية القمامة والنفايات البشرية المتبقية، ولكن، خلال العشرين عامًا التي مضت منذ تأسيسها، يقول الدكتور بايرز إن مركز SPCC كان قادرًا على القضاء على مشكلة القمامة على الممرات المؤدية إلى معسكر القاعدة.



ومع ذلك، على الرغم من الجهود التي بذلتها SPCC، يبدو أن المشكلة لم يتم حلها بالكامل، وفي كل عام، تظهر الصور المروعة مخيمات مليئة بالخيام الممزقة، والمعدات المهجورة، والنفايات البشرية.