تكنولوجيا: هاتف Galaxy S23 وغيره من هواتف سامسونج الرائدة لعام 2023 قد يحصلان قريبًا على ميزات Galaxy AI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة سامسونج بالفعل أنه لن تحصل جميع الهواتف التي تتلقى تحديث One UI 6.1 على الفور على مجموعة ميزات الذكاء الاصطناعي التي تظهر في Galaxy S24.

وكشفت قائمة التوافق الأولية، كما أكد مسؤولو سامسونج، أن ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة ستقتصر على الأجهزة الرئيسية التي سيتم إصدارها في عام 2023.

وذكرت الشركة أن سلسلة Galaxy S23 (بما في ذلك S23 FE)، وGalaxy Z Fold 5، وZ Flip 5 وGalaxy Tab S9 سيحصلان في النهاية على إمكانيات الذكاء الاصطناعي هذه.

يبدو أن الشركة قد اتخذت الخطوة الأولى لإعداد هذا الإصدار للهواتف الذكية. كما يبدو أن الشركة قامت بتحديث تطبيق Samsung On-Device Resource على متجر Galaxy والذي يشير وصفه إلى أن ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة ستستفيد منه.

ويوفر الآن التطبيق، الذي كان يدير سابقًا وظيفة تحويل الكلام إلى نص لـ Bixby ولوحة مفاتيح سامسونج، قوة المعالجة للعديد من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة في S24.

فعلى سبيل المثال، يتضمن التطبيق ميزات لترجمة المكالمات في الوقت الفعلي وتحويل التسجيلات الصوتية إلى نص. والآن بعد أن أصبح التطبيق متاحًا على الهواتف الرائدة الأقدم مثل Z Fold 5 وS23، فهذا يعني أن تحديث One UI 6.1 قد يأتي قريبًا.

يبقى أن نرى ما إذا كانت سامسونج ستقوم بتضمين ميزات الذكاء الاصطناعي هذه مباشرة ضمن تحديث One UI 6.1 أو إطلاقها بشكل منفصل.

ومع ذلك، لا تبدو الأمور واعدة بالنسبة لمستخدمي سلسلة Galaxy S22 أو أجهزة سامسونج الرائدة الأقدم الذين يرغبون في الوصول إلى ميزات Galaxy AI الجديدة. يقال إن تحديث تطبيق Samsung On-Device Resource الجديد متاح فقط على الإصدارات القديمة المذكورة، مما قد يؤدي إلى عدم إمكانية الوصول إلى سلسلة S22.

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