تكنولوجيا: Acer تطلق شاشة الألعاب Predator XB273K V3 بدقة 4K ومعدل تحديث 160Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Acer اليوم في السوق الأوروبي شاشة الألعاب Predator XB273K V3 التي تتميز بدقة عرض 4K، وتدعم معدل تحديث 160Hz، وتتوفر بسعر 500 يورو.

تتميز شاشة Predator XB273K V3 بلوحة IPS بحجم 27 إنش، ودقة عرض 3840 في 2160 بيكسل أو بحودة عرض 4K، بكثافة عرض 163 بيكسل لكل إنش لإنتاج صورة حيوية بنطاق واسع من التدرج اللوني.

أيضاً تدعم الشاشة معدل تحديث 160Hz، كما تأتي بعرض إنسيابي في الألعاب للإطارات مع خفض ضبابية الحركة، وتدعم نسبة سطوع 400 nits.

كما تأتي Predator XB273K V3 بمعايير VESA DisplayHDR 600 لأفضل تباين في مستويات السطوع، وعمق بتفاصيل دقيقة في الألعاب.

أيضاً تقدم Acer الشاشة بإستجابة سريعة 0.5 مللي ثانية VRB، لذا تدعم خفض الضبابية في المشاهد المميزة بالحركة السريعة في الألعاب.

وتدعم الشاشة تقنيات AMD FreeSync وNVIDIA G-Sync، وللإتصال تضم الشاشة 2 من منافذ HDMI 2.1، ومدخل DisplayPort 1.4، وأيضاً مدخل للسماعات، كما تضم الشاشة 2 من المكبرات الصوتية بقدرة 2W.

وتنطلق Predator XB273K V3 بتقنية خفض الومضات، وأيضاً خفض تأثير الضوء الأزرق لراحة العين أثناء جلسات الألعاب الطويلة، وتضم الشاشة حامل قابل للإزالة والذي يدعم أيضاً التحكم في إرتفاع الشاشة حتى 150مم.

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