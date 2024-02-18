تكنولوجيا: خدمة رسائل جوجل قد تسمح قريبًا بتحرير الرسائل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المحتمل أن تضيف رسائل جوجل، وهي خدمة تستخدم على نطاق واسع للرسائل النصية القصيرة ورسائل RCS، ميزة مطلوبة منذ فترة طويلة؛ وهي القدرة على تحرير الرسائل بعد إرسالها.

ستوفر هذه الميزة للمستخدمين مرونة أكبر وتزيل الإحباط الناتج عن الاضطرار إلى حذف الرسائل وإعادة إرسالها بسبب الأخطاء المطبعية أو أخطاء أخرى.

تم اكتشاف هذه الإضافة المحتملة لميزة تحرير الرسائل في رسائل جوجل بواسطة مستخدم تويتر AssembleDebug (عبر TheSpAndroid)، الذي وجد دليلاً على الميزة المخفية داخل الإصدار التجريبي من رسائل جوجل.

وعلى الرغم من أن الميزة ليست متاحة للعامة بعد، إلا أن وجودها في النسخة التجريبية يشير إلى أن جوجل تعمل بالتأكيد على تطويرها خلف الكواليس.

ويقول تقرير AssembleDebug أنه قد يكون لدى المستخدمين نافذة مدتها 30 دقيقة لإجراء تعديلات على الرسائل المرسلة. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن رسائل جوجل ستحتفظ بسجل تحرير شفاف، مما يسمح للمستخدمين بمشاهدة أي تغييرات تم إجراؤها.

من المتوقع أن تكون عملية التحرير بسيطة: الضغط لفترة طويلة على الرسالة سيكشف عن أيقونة قلم رصاص جديدة، مما يفتح حقل تحرير.

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أنه يجب أيضًا تمكين الميزة للمستخدمين الآخرين حتى تعمل التعديلات بشكل صحيح؛ وإلا فلن يتمكنوا من رؤية الرسائل المعدلة بشكل صحيح.

وأثناء الاختبار باستخدام دردشة RCS، لم يلاحظ المستخدمون أي تغييرات في التحرير من جانبهم، لكن المستلمين الآخرين تلقوا الرسالة المعدلة كرسائل منفصل. ويقال أن هذا التناقض يرجع إلى عدم تمكين الميزة لهم.

أيضًا، في البداية، قد يتم تطبيق ميزة التحرير فقط على رسائل RCS، وليس الرسائل القصيرة القياسية.

على الرغم من عدم وجود تاريخ إصدار رسمي لهذه الميزة، إلا أن تضمينها المحتمل يشير إلى جهود جوجل المستمرة لتحسين وظائف وتجربة المستخدم لرسائل جوجل.

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