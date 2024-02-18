شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الهبوط القمرية لشركة Intuitive Machines ترسل صورها الأولى للأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مركبة الهبوط القمرية التابعة لشركة Intuitive Machines في طريقها إلى القمر بعد إطلاقها دون أي عوائق يوم الخميس، لكنها تمكنت من التقاط بعض الصور المذهلة للأرض بينما تتحرك للقمر.



ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، شاركت الشركة الدفعة الأولى من الصور من مهمة IM-1 على X بعد أن أكدت في منشور سابق أن المركبة الفضائية في حالة جيدة.





كما أنه إلى جانب منظر الأرض وبعض صور السيلفي الجزئية لمركبة الهبوط Nova-C، الملقبة بـ Odysseus، يمكنك أيضًا رؤية المرحلة الثانية من SpaceX Falcon 9 وهي تسقط بعيدًا بعد الانفصال.

تسير أوديسيوس Odysseus على الطريق الصحيح للقيام بمحاولة الهبوط على سطح القمر في 22 فبراير، ويبدو أنه يؤدي أداءً جيدًا حتى الآن.

نشر الفريق سلسلة من التحديثات على X في نهاية الأسبوع تؤكد أن مركبة الهبوط قد اجتازت بعض المعالم الرئيسية قبل هبوطها، بما في ذلك تشغيل المحرك.



كان هذا بمثابة "أول اطلاق لمحرك في الفضاء من الميثان السائل والأكسجين السائل"، وفقًا لشركة Intuitive Machines.\