شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تكنولوجيا one man show.. لماذا يصر مارك على صلاحياته المطلقة فى ميتا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مارك زوكربيرج إن أحد مبادئه "الأكثر إثارة للجدل" كقائد أعمال هو أنه لا يحب تفويض المسئولية، وناقش الرئيس التنفيذي لشركة Meta أسلوب إدارته في حلقة من برنامج "Morning Brew Daily" الذي صدر يوم الجمعة.

وتابع: "أعتقد أن أحد الأمور الأكثر إثارة للجدل في قيادتي أو إدارتي هو أنني لا أؤمن فعليًا بتفويض هذا القدر من السلطة، وقال: "أعتقد أن الطريقة التى يجب أن يعمل بها المؤسس هي أنه يجب عليك في الأساس اتخاذ أكبر عدد ممكن من القرارات والمشاركة في أكبر عدد ممكن من الأشياء".

وأضاف: "أعني أنك بحاجة إلى معرفة حدودك وأين تهاجم الناس لأنك متورط في شيء ما بطريقة غير متقنة وليس لديك كل السياق، لكنني لا أعرف، أنت بحاجة إلى كل هؤلاء الأشخاص الرائعين الآخرين لأنه بغض النظر عن مقدار الوقت الذي أخصصه لكل هذه الأشياء، سيظل هناك الكثير من الأشياء التي لا أستطيع الوصول إليها ونحن بحاجة إلى أشخاص رائعين يمكنهم القيام بكل الأشياء المهمة حقًا التي أحلم بها، لا أفعل، لكني لا أعرف."

وتابع: "هذا شيء أعتقد أنني أصبحت أكثر ثقة به بمرور الوقت، إنه مجرد شعور مثل مهلاً، نعم يمكنني التعمق في كل هذه الأشياء ودفعها في الاتجاه الذي أعتقده، ونعم لا"، "كل شيء سوف يسير على ما يرام على المدى القريب ولكن عليك فقط أن تتعلم، وتشطف، وتكرر. قم بعمل جيد على مدى فترة طويلة من الزمن."

كانت الجوانب الأخرى من نهج زوكربيرج في إدارة Meta تحت المجهر في السنوات الأخيرة وسط جولات متعددة من عمليات تسريح العمال التي أثرت على أكثر من 20 ألف موظف، وأرجع زوكربيرج بعض التخفيضات السابقة إلى سوء تقدير الاستثمارات الكبيرة، بما في ذلك تكنولوجيا Metaverse، والحاجة إلى تقليص حجمها بعد الإفراط في التوظيف خلال فترة ازدهار التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الوبائية.

في العام الماضي، أعلن "عام الكفاءة" في محاولة لجعل ميتا أصغر حجما من خلال الاستغناء عن بعض طبقات الإدارة الوسطى، وقال زوكربيرج خلال جلسة أسئلة وأجوبة للموظفين في ذلك الوقت تقريبًا إنه لا يريد "هيكلًا إداريًا يقتصر على المديرين الذين يديرون المديرين، والمديرين الإداريين، والمديرين الإداريين، وإدارة الأشخاص الذين يقومون بالعمل".