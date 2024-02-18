تكنولوجيا: جوجل تعيد تصميم ثلاثة من التطبيقات لأجهزة الأندوريد اللوحية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة جوجل بتحديث تطبيقات Docs وSlides وأيضاً Sheets بتصميم جديد لواجهة التطبيقات لدعم مستخدمي أجهزة الأندوريد اللوحية.

انطلقت التحديثات الجديدة لتطبيقات المستندات والعروض التقديمية وجداول البيانات بتصميم جديد لدعم مستخدمي الأجهزة اللوحية على منصة الأندوريد بواجهة سلسة في كتابة النصوص ومهام التحرير.

وتأتي التطبيقات الثلاثة بتصميم يتضمن شريط جانبي في الواجهة والذي يدعم مستخدمي أجهزة الأندوريد اللوحية بتنسيق أفضل للواجهة دون الحاجة للكثير من الخطوات للتنقل في إعدادات التطبيقات.

أيضاً من المقرر أن يدعم هذا التصميم الجديد مستخدمي تطبيقات Docs وSlides وSheets على الأجهزة اللوحية بتنظيم أكثر كفاءة للصور، والنصوص، وعلامات التبويب لتجربة سلسة في تنفيذ المهام في هذه التطبيقات.

ولقد أكدت جوجل في منشور جاء على مدونة الشركة على خططها لدفع هذه الميزة في بداية الشهر المقبل لمستخدمي أجهزة الأندوريد اللوحية.

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