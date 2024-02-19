شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Alan Wake 2.. الأسرع مبيعًا لشركتها توزع أكثر من مليون نسخة في شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Remedy Entertainment أن لعبة Alan Wake 2 باعت 1.3 مليون وحدة منذ إصدارها في أكتوبر 2023، مما يجعلها اللعبة الأسرع مبيعًا للمطور، حيث باعت Alan Wake 2 ثلاثة أضعاف عدد النسخ الرقمية خلال أول شهرين لها، مقارنة بما فعلته Remedy game Control خلال الأشهر الأربعة الأولى.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، كانت المبيعات المرتفعة بمثابة انقلاب كبير للتوسع المستمر لشركة Remedy، لقد دعم الإطلاق الناجح لـ Alan Wake 2 مشاريع الألعاب الأخرى، Condor وControl 2 وMax Payne 1 و2 remake، حيث زادت جميعها من وتيرة التطوير بفضل الموظفين الذين انتهوا من Alan Wake 2، ونتوقع الشركة أن تصل هذه المشاريع إلى هدفها التالي، مراحل التطوير خلال النصف الأول من عام 2024.

على الرغم من النجاح المبكر، إلا أن الجزء الثاني لم يحقق أرباحًا للشركة بعد: "لقد استردت اللعبة بالفعل جزءًا كبيرًا من نفقات التطوير والتسويق.



ومع ذلك، يتوقع رئيس Remedy أنها ستحقق مبيعات ممتازة طويلة المدى" مثل Control، التي تجاوزت 4 ملايين وحدة منذ طرحها للبيع في أغسطس 2019.

تتبع Alan Wake 2 النسخة الأصلية لعام 2010 وتتعمق أكثر في عالم Remedy’s Connected Universe، يواجه اللاعبون الوحوش والأشباح والحيازة الشيطانية والحقائق المتغيرة وأوبرا موسيقى الروك.

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