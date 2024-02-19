شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام ميزة الكاريوكي "Sing" في Apple Music.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت Apple بتضمين ميزة Karaoke مع جميع اشتراكات Apple Music منذ ديسمبر 2022، يُطلق عليه اسم ‌Apple Music‌ Sing، ويتيح للمستخدمين الغناء مع أغانيهم المفضلة عن طريق ضبط مستوى الصوت في المقاطع الصوتية.

متوفر على iPhone وiPad وApple TV 4K (2022)، ويعمل ‌Apple Music‌ Sing مع ميزة كلمات الأغاني في الوقت الفعلي في ‌Apple Music‌، ويمنحك التحكم في المستويات الصوتية للأغنية، وهذا يعني أنه يمكنك الغناء مع غناء الفنان الأصلي أو خفض مستوى الصوت وأخذ زمام المبادرة.

عندما يكون هناك غناء في الخلفية في الأغنية، يمكن للخطوط الصوتية التي يتم غنائها في وقت واحد أن تتحرك بشكل مستقل عن الأغاني الرئيسية لتسهيل متابعتها، وإذا كان هناك ثنائي أو أكثر من المطربين، تظهر أصوات متعددة على جوانب متقابلة من الشاشة لتسهيل الغناء معهم، وتقول شركة Apple أن "عشرات الملايين من الأغاني" تدعم هذه الميزة.

الأجهزة التي تدعم Apple Music Sing

لاستخدام ميزة الغناء في ‌Apple Music‌، ستحتاج إلى أحد الأجهزة التالية التي تعمل بنظام iOS 16.2 والإصدارات الأحدث، أو iPadOS 16.2 والإصدارات الأحدث، أو tvOS 16.2 والإصدارات الأحدث.

موديلات سلسلة iPhone‌ 11

موديلات سلسلة iPhone‌ 12

موديلات سلسلة ايفون 13

موديلات سلسلة ايفون 14

موديلات سلسلة ايفون 15

آيفون SE (الجيل الثالث)

iPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل الخامس والإصدارات الأحدث)

‌iPad Pro‌ مقاس 11 بوصة (الجيل الثالث والأحدث)

iPad Air (الجيل الرابع والإصدارات الأحدث)

‌iPad‌ (الجيل التاسع والإصدارات الأحدث)

آيباد ميني (الجيل السادس)

2022 ‌Apple TV‌ 4K

كيفية استخدام Apple Music Sing على أجهزة Apple

1- افتح تطبيق الموسيقى على جهاز Apple الخاص بك وابدأ في تشغيل مقطوعة موسيقية.

2- مع فتح عناصر التحكم في التشغيل بملء الشاشة، حدد زر كلمات الأغاني (الفقاعة الكلامية ذات علامة الاقتباس) إذا كان متاحًا للأغنية.

3- حدد زر الغناء (أيقونة الميكروفون والنجوم) أعلى شريط تقدم المسار مباشرةً، إذا لم تشاهدها، فهذا يعني أن ميزة الغناء غير متوفرة لهذه الأغنية.

4- أثناء تشغيل المسار، اضغط مع الاستمرار على زر "الغناء"، ثم حرك شريط التمرير لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى الصوت.

5- عندما لا ترغب في الغناء مع الموسيقى، ما عليك سوى تحديد زر "الغناء" مرة أخرى لإيقاف تشغيل الميزة.

لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من الميزة، تتضمن ‌Apple Music‌‌ العشرات من قوائم التشغيل التي تركز على "جميع الأغاني الملحمية والثنائيات والجوقات والأناشيد التي كانت تجبر الناس في جميع أنحاء العالم على الغناء".