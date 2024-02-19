شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 14 Pro Max وiPhone SE 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق سلسلة Apple iPhone 14 في شهر سبتمبر الماضي في حدث "Far Out" في كوبرتينو، وهناك 4 طرازات في السلسلة تشمل: iPhone 14 وiPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، وفيما يلي نعرض أبرز الاختلافات بين iPhone 14 Pro Max وبين هاتف iPhone SE 2022: iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro Max البطارية : li-ion 4323 ميلي أمبير. الكاميرا الخلفية: كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8 كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2 الكاميرا الأمامية : كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9 مقاس الشاشة : 6.7 inches, 110.2 cm2 دقة الشاشة : 1290 x 2796 pixels المعالج : Apple a15 Bionic 5 nm شرائح الاتصال: شريحتين من نوع Nano-sim) و esim ) أو ( dual esim – international) هاتف iPhone SE 2022: هاتف iPhone SE 2022: الأبعاد 138.4 x 67.3 x 7.3 ملم. الوزن 144g. جودة الشاشة هي 750×1334 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 326 بكسل لكل بوصة. الشاشة تدعم العرض بنسبة 16:9. سعة تخزين 64 / 128 256 جيجا بايت. كاميرا خلفية 12 ميجا بكسل. كاميرا أمامية 7 ميجا بكسل. يعمل الهاتف بنظام التشغيل IOS 15.3.

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