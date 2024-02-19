شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحسن سرعة نقل البيانات عبر ميزة "المشاركة القريبة" على ويندوز 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مايكروسوفت Windows 11 Builds للمطلعين في قناة معاينة الإصدار على Windows 11، الإصدار 22H2 (النسخة 22621) والإصدار 23H2 (النسخة 22631)، ما يوفر العديد من التحسينات وإصلاحات الأخطاء، أحد التغييرات الملحوظة هو تحسين ميزة Nearby Share، وهي ميزة تتيح للمستخدمين نقل الملفات لاسلكيًا بين الأجهزة القريبة.

في السابق، كانت ميزة Nearby Share، والتي سيتم تسميتها قريبًا بالمشاركة السريعة، تعمل في المقام الأول على تحسين سرعات النقل للأجهزة الموجودة على نفس الشبكة الخاصة.

يعمل التحديث على توسيع هذه الوظيفة لتشمل الشبكات العامة والخاصة، مما قد يؤدي إلى نقل أسرع للملفات للمستخدمين الذين يشاركون المحتوى داخل نفس الموقع.

فيما يلي بعض التحديثات الأخرى:

الوصول الصوتي: دعم موسع للغة، ووظائف الشاشات المتعددة، والأوامر الصوتية المخصصة للتفاعل بدون استخدام اليدين.

Snap Layouts: اقتراح ترتيبات النوافذ المثالية لتحسين المهام المتعددة.

Phone Link: تجربة مبسطة مع إمكانية الوصول إلى الصور ولقطات الشاشة الحديثة لنظام Android من خلال أداة القطع على جهاز الكمبيوتر.

Copilot في نظام التشغيل Windows: يوجد الآن رمز المساعد في علبة النظام لتسهيل الوصول إليه.

إصلاحات الأخطاء: يعالج المشكلات التي تؤثر على التطبيقات مثل Notepad و8 Zip ووظائف سطح المكتب البعيد.

يتوفر هذا التحديث حاليًا لمستخدمي Windows Insider في قناة معاينة الإصدار.

سيتم طرحه لجميع مستخدمي Windows 11 في الأسابيع المقبلة.

بالنسبة للمهتمين بالوصول المبكر، فإن الانضمام إلى برنامج Windows Insider يوفر فرصة لتجربة هذه التحسينات والمساهمة في مزيد من التطوير.