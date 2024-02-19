شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح ميزة جديدة لعلامات التبويب على كروم قريبًا والان مع تفاصيل الخبر
كانت هذه الميزة موجودة في إصدار سطح المكتب لسنوات، ولاستخدامها يمكنك ببساطة النقر على أيقونة ثلاثية النقاط في الجزء العلوي الأيمن من شاشة جوجل كروم والنقر فوق علامة التبويب تحديد، ثم اضغط على الأيقونة مرة أخرى وحدد علامة التبويب المجموعة.
يستبدل نظام معرف مجموعة علامات التبويب على Android بمعرفات ثابتة، والنتيجة المنطقية هي دعم مجموعات علامات التبويب بعلامة تبويب واحدة.
وبدأ جوجل كروم في العمل، حيث أجرى العديد من التحديثات سهلة الاستخدام، سواء على أندرويد أو سطح المكتب، حيث لن يضطر المستخدمون إلى تكرار الأذونات باستخدام ميزة "السماح هذه المرة" الجديدة، كما أن تطبيقات PWA أسهل في الاستخدام، وحتى وضع التصفح المتخفي حصل على تعديل خفي لإخلاء المسؤولية (من المحتمل أن يكون مرتبطًا بالدعوى القضائية الأخيرة).
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