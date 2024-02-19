شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 طرق يجب على الشركات الاستعداد بها للتحول إلى الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن 14% فقط من الشركات في جميع أنحاء العالم مستعدة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي ونشره، حيث تكافح الشركات الأوروبية على وجه الخصوص أيضًا لتدريب موظفيها على استخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير استراتيجية واضحة للذكاء الاصطناعي المسؤول، وفقًا لمؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي من سيسكو لعام 2023.

يقول ديفيد شراير هو عالم مستقبلي ويقود استوديو المشاريع Visionary Futures LLC: "في الوقت الحالي، الشركات ليست مجهزة جيدًا للتعامل مع الذكاء الاصطناعي". "الأمر لا يسير بالسرعة التي ينبغي لها."

وقدم "شراير" نصائح في ثلاثة أجزاء: "بناء مهارات جديدة، ووضع العمليات في مكانها الصحيح حتى تتمكن من القيام بذلك على نطاق واسع، وتغيير حوكمة شركتك"، وذلك عندما يتعلق الأمر بمواءمة طموح الذكاء الاصطناعي مع الممارسة، وفقا لما أوردته TheNextWeb.

إنشاء عمليات جديدة حول الذكاء الاصطناعي

وقال شراير: "أولاً وقبل كل شيء، تحتاج إلى بناء الخبرات حول الذكاء الاصطناعي، حتى يعرف الرؤساء التنفيذيون ومجالس الإدارة والموظفين ما يمكنه فعله وما لا يمكنه فعله".

وأضاف أن هناك عامل رئيسي آخر وهو فهم أين تتجه بيانات الشركة عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي كيفية إدارة ومنع التسريبات ومخاطر الأمن السيبراني.

وقال إن المخاطر كبيرة بالفعل، حيث أفاد الموظفون أنهم استخدموا الذكاء الاصطناعي دون علم مديرهم، حتى أنهم استخدموا أدوات مثل ChatGPT ببيانات سرية.

وأوضح أنه بمجرد وضع هذه المعايير، فإن الخطوة الحاسمة هي ضمان عمليات تدقيق الخوارزمية على أساس منتظم، والخطوة الأخرى هي وضع الحكم في مكانه الصحيح، يتضمن ذلك لجنة الذكاء الاصطناعي التي يرأسها مسؤول الذكاء الاصطناعي - وهي وظيفة جديدة على المستوى التنفيذي تقدم تقاريرها إلى الرئيس التنفيذي وتقدم رؤى إلى مجلس الإدارة.

إعادة بناء مهارات القوى العاملة

وأكد "شراير" أيضا على أهمية استثمار الشركات في رأس المال البشري وإعادة بناء قوتها العاملة لتكون جاهزة للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الموظفون يحتاجون إلى تطوير المرونة المعرفية، والقدرة على تعلم أشياء جديدة كل ثلاثة إلى ستة أشهر - وهو ما يسمى أيضًا "النمو السريع".

كذلك أكد على اهمية تركيز مجموعة المهارات الجديدة على ما يتفوق فيه البشر على الذكاء الاصطناعي، يتضمن ذلك المهارات الناعمة مثل الاستكشاف الإبداعي والذكاء العاطفي ومهارات العلاقات والعمل مع الفرق.

وأوضح قائلاً: " إذا حل الذكاء الاصطناعي محل الكثير من التحليلات ووظائف العمليات، فلا يزال لدى البشر دور يلعبونه لأنهم جيدون في هذه الأشياء الأخرى".

اكتشف النمو المدعوم بالذكاء الاصطناعي

بمجرد وضع هذه الأنظمة في مكانها الصحيح، يمكن للشركات الاستفادة مما يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي، وفي هذا الإطار قال شراير إلى أنه "يمكنك أن تجعل موظفيك أكثر إنتاجية 10 مرات على الأقل، إن لم يكن 100 مرة، وعملك 10 مرات، أو 100 مرة أكبر".

إحدى الطرق للقيام بذلك هي استخدام الذكاء الاصطناعي لالتقاط الذكاء الجماعي وهذا يعني مزج النسبة الصحيحة من توقعات الخبراء وحكمة الجمهور بمساعدة الخوارزميات.

أكد الخبير التقني، أن البديل الآخر هو إنشاء "GPT للشركات"، وهو الذكاء الاصطناعي المصمم خصيصًا لبيانات الشركة وعملياتها وثقافتها - وتعليم الموظفين كيفية استخدامها، مضيفا : "بهذه الطريقة، يكون لديك هؤلاء البشر المعززون الذين يعملون باستخدام معرفتك المؤسسية للقيام بالأشياء بشكل أفضل بعشر مرات".

يعتقد شراير أنه مع هذه التكنولوجيا الجديدة لدينا القدرة على تحسين الإنتاجية البشرية بطريقة تحويلية.

وأضاف: "في مستقبل مثالي للذكاء الاصطناعي، فإننا نطلق العنان لإمكانات بشرية أكبر". "نحن نحقق المزيد ونبني مجتمعًا مثاليًا".

وقال "تخيل لو كان لدينا أسبوع عمل مدته 20 ساعة أو 15 ساعة عمل في الأسبوع، وكان لدى الناس المزيد من الوقت لقضائه في أوقات الفراغ ومع أسرهم، ومع ذلك، كان لدينا ازدهار اقتصادي أكبر."

وقال إن الشغل الشاغل هو ما إذا كانت مكاسب الذكاء الاصطناعي ستذهب إلى خمسة أو 7.5 مليار شخص - وهذا في الواقع يحدث فرقًا كبيرًا فيما يتعلق بكيفية استفادة البشرية من التكنولوجيا.