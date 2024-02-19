شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن الجيل التالى من Gemini 1.5 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أسبوع واحد من بدء جوجل في طرح Gemini Urtla 1.0، حققت الشركة بالفعل بعض التقدم وأصدرت الجيل التالي من Gemini 1.5 - وأول نموذج Gemini 1.5 أطلقته Google للاختبار هو Gemini 1.5 Pro "إنه يُظهر تحسينات هائلة عبر عدد من الأبعاد ويحقق 1.5 Pro جودة مماثلة لـ 1.0 Urtla، مع استخدام حوسبة أقل"، كما كتب الرئيس التنفيذي لشركة Google Sundar Pichai في منشور بالمدونة، وفقاً لموقع indiatoday.

يقول Pichai إن Google جعلت Gemini 1.5 أكثر ذكاءً من خلال منحها القدرة على فهم الكثير من المعلومات في وقت واحد، الآن، يمكنه التعامل مع ما يصل إلى مليون قطعة من المعلومات في المرة الواحدة، وهو أكبر عدد تمكن أي نموذج كبير من القيام به على الإطلاق، "وهذا يعني أن 1.5 Pro يمكنه معالجة كميات هائلة من المعلومات دفعة واحدة - بما في ذلك ساعة واحدة من الفيديو، و11 ساعة من الصوت، وقواعد تعليمات برمجية تحتوي على أكثر من 30,000 سطر من التعليمات البرمجية أو أكثر من 700,000 كلمة.

ماذا يمكن أن يفعل Gemini 1.5؟

يستخدم Gemini 1.5 بنية جديدة لمزيج الخبراء (MoE)، والتي يقول ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لشركة Google DeepMind، إنها ذكية لأنها تستخدم فقط أجزاء أدمغة النموذج التي يحتاجها لهذه المهمة، وهذا يجعلها تعمل بشكل أفضل وأسرع.

كتب هاسابيس في منشور مدونة Gemini 1.5، "إن أحدث ابتكاراتنا في هندسة النماذج تسمح لـ Gemini 1.5 بتعلم المهام المعقدة بسرعة أكبر والحفاظ على الجودة، مع كونها أكثر كفاءة في التدريب والخدمة. تساعد هذه الكفاءات فرقنا على تكرار وتدريب وتقديم إصدارات أكثر تقدمًا من Gemini بشكل أسرع من أي وقت مضى، ونحن نعمل على مزيد من التحسينات".

ومن المثير للاهتمام، أثناء الاختبار، منحت Google نموذج Gemini 1.5 Pro فيلمًا صامتًا مدته 44 دقيقة، ويبدو أنه كان قادرًا على "تحليل نقاط وأحداث مختلفة بدقة، وحتى التفكير في التفاصيل الصغيرة في الفيلم التي يمكن تفويتها بسهولة ".

كيف يمكنك استخدام Gemini 1.5؟

اعتبارًا من الآن، أصبح Gemini 1.5 متاحًا فقط للمطورين ومستخدمي المؤسسات، ولم تشارك Google بعد متى وكيف سيتم طرحها للاستخدام العام، ومع ذلك، أكدت جوجل في مدونتها الإعلانية أنها "ملتزمة بتقديم كل جيل جديد من نماذج جيميني لمليارات الأشخاص والمطورين والمؤسسات حول العالم بشكل مسؤول".

بالإضافة إلى ذلك، تقول جوجل إنه عندما تكون جاهزة لإصدار Gemini 1.5 Pro لعدد أكبر من الأشخاص، فإنها ستأتي مع نافذة سياق قياسية تضم 128000 رمزًا مميزًا، في وقت لاحق، ستقدم الشركة مستويات تسعير مختلفة، بدءًا من حجم النافذة القياسي وحتى مليون رمز مميز، مما يجعل النموذج أفضل، خلال مرحلة الاختبار، يمكن للمستخدمين الأوائل تجربة نافذة المليون رمز مميز مجانًا، ومع ذلك، تحذر جوجل من أن المختبرين يجب أن يتوقعوا أن يستغرق النموذج وقتًا أطول للاستجابة لهذه الميزة الجديدة.