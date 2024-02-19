تكنولوجيا: خاصية التحذير من السرعة والإبلاغ عن الحوادث أصبحت عديمة الفائدة على تطبيق خرائط جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد دعم تطبيق خرائط جوجل الإبلاغ عن الحوادث لبعض الوقت، ولكن على ما يبدو، فمن الآن فصاعدا، أصبحت الميزة عديمة الفائدة بشكل أساسي بسبب الإهمال.

قدم تطبيق خرائط جوجل دعمًا لتقارير الحوادث لأول مرة في عام 2019. وتتيح هذه الميزة للمستخدمين الإبلاغ عن فخاخ السرعة والحوادث، وتوسعت بسرعة لتشمل المزيد من الحوادث والعوائق بما في ذلك أعمال البناء وإغلاق الممرات والمزيد.

ونظرًا لكون تطبيق الخرائط واحدًا من أكثر التطبيقات استخدامًا، فهي فكرة مفيدة بشكل لا يصدق! ولكن، بعد مرور ما يقرب من خمس سنوات، تبدو هذه الميزة وكأنها بلا فائدة.

فمن خلال الإبلاغ عن الحوادث في خرائط جوجل، يمكن للمستخدمين إرسال هذه التقارير أثناء تنقلهم على الطريق من قائمة صغيرة مرفقة على الجانب الأيمن من الشاشة.

تعتبر هذة عملية سريعة وسهلة، ولكنها تعمل فقط من خلال شاشة هاتفك. إذا كنت تستخدم الهاتف لعرض نظام الملاحة الخاص بك، فلديك إمكانية الوصول السريع والسهل، ولكن هذا الأمر أصبح محبطًا بشكل متزايد.

فمع تقدمنا ​​للأمام وتزايد عدد الأشخاص الذين يحصلون على سيارات جديدة، أصبح كل من Android Auto وCarPlay شائعين على الطريق. إذ تعمل هذه الأنظمة على جلب التطبيقات المهمة من هواتفنا الذكية إلى شاشة السيارة، حيث تكون بشكل عام أكثر أمانًا في الاستخدام وأسهل في رؤيتها.

لكن تطبيق خرائط جوجل، لأي سبب كان، يستمر في تجاهل الإبلاغ عن الحوادث على هذه المنصات.

المصدر