تكنولوجيا: ‏ASUS تطلق شاشة ROG Swift OLED PG34WCDM في الصين بحجم 34 بوصة ودقة 2K ومعدل تحديث 240 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد الإعلان عن شاشة ROG Swift OLED PG34WCDM في جميع أنحاء العالم في أغسطس 2023، قامت ASUS أخيرًا بإطلاقها في السوق الصينية.

تتميز الشاشة بدقة تبلغ 3440 × 1440 وانحناء 800R، وهي مصممة لغمر اللاعبين في ألعابهم بالكامل.

وتتميز الشاشة بمعدل تحديث عالي يبلغ 240 هرتز، مما يضمن اللعب السلس والحد الأدنى من ضبابية الحركة بفضل وقت الاستجابة الذي يبلغ 0.03 مللي ثانية.

كما توفر تقنية OLED ألوانًا نابضة بالحياة وألوانًا سوداء عميقة وتباينًا استثنائيًا، مما يجعل كل مشهد أكثر واقعية وجاذبية.

وبالنسبة للاعبين الذين يشعرون بالقلق بشأن تمزق الشاشة وزمن الوصول، تم تجهيز شاشة ROG Swift OLED PG34WCDM بتوافق G-Sync، مما يوفر تجربة لعب سلسة وسلسة. كما أن لديها ذروة سطوع مذهلة تبلغ 1300 نتس في المتر المربع وتدعم تقنية HDR.

ولمعالجة مشكلات OLED الشائعة، قامت ASUS بتضمين مبدد حراري مخصص للتخفيف من ارتفاع درجة الحرارة وتقليل خطر احتراق الشاشة، مما يضمن طول عمر الشاشة وأدائها.

للاتصال، تأتي الشاشة مزودة بخيارات مثل HDMI 2.1، و DisplayPort 1.4، و USB Type-C، و USB 3.2 Type-A، ومنفذ USB Power Delivery بقوة 90 واط، مما يلبي احتياجات وتفضيلات الإعداد المختلفة.

تتوفر شاشة ROG Swift OLED PG34WCDM على Tmall في الصين بسعر 11494 يوانًا (1615 دولارًا)، ومع ذلك، مع الخصومات، ستكون متاحة مقابل 9999 يوانًا (1405 دولارًا).

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