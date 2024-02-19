تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبي سيفرض على شركة أبل غرامة قدرها 539 مليون دولار في تحقيق مكافحة الاحتكار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد تواجه شركة أبل غرامة قدرها 539 مليون دولار تقريبًا (500 مليون يورو) من الاتحاد الأوروبي وحظرًا على ممارسات متجر التطبيقات المزعومة المناهضة للمنافسة لخدمات بث الموسيقى، وفقًا لصحيفة Financial Times.

وأفاد المنشور، الذي يستشهد بخمسة مصادر مطلعة على الأمر، أن المفوضية الأوروبية ستعلن حكمها مطلع الشهر المقبل.

ينبع التحقيق من شكوى مكافحة الاحتكار لعام 2019 التي قدمتها شركة Spotify ويركز على قواعد متجر التطبيقات التي منعت المطورين في ذلك الوقت من توجيه العملاء إلى خيارات اشتراك بديلة خارج التطبيق، والتي قد تكون أرخص لأنهم لن يضطروا إلى التعويض عن رسوم أبل البالغة 30 في المئة.

وخففت شركة أبل هذه القيود في وقت لاحق. ووفقًا لـ Financial Times، سوف تقول المفوضية إن شركة أبل انتهكت قانون مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي وخلقت “ظروف تجارية غير عادلة” لمنافسيها من خلال “التزامات مكافحة التوجيه” الخاصة بمتجر التطبيقات.

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