شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رصد صاروخ Blue Origin على منصة الإطلاق من الفضاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت صور الأقمار الصناعية معزز New Glenn الخاص بشركة الصواريخ Blue Origin، وهو يقف على منصة الإطلاق، ويمكن رؤية ارتفاعه الشاهق من الفضاء، فتم مؤخرًا رفع جهاز محاكاة التعزيز، وهو بديل مادي لصاروخ جاهز للطيران، عموديًا في مجمع إطلاق Blue Origin's Launch Complex 36، الواقع في قاعدة Cape Canaveral Space Force Base، في فلوريدا.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، يبلغ ارتفاع صاروخ نيو جلين المكون من مرحلتين أكثر من 320 قدمًا (98 مترًا)، وسيكون قادرًا على إطلاق 45 طنًا متريًا إلى مدار أرضي منخفض (LEO)، وفقًا لموقع الشركة على الويب.

وتم تصميم المرحلة الأولى من New Glenn لتكون قابلة لإعادة الاستخدام، وهي مدعومة بسبعة محركات صاروخية قوية من طراز BE-4 من شركة Blue Origin.





صاروخ



تعمل طائرتان من طراز BE-4 أيضًا على تشغيل المرحلة الأولى من صاروخ Vulcan Centaur التابع لشركة United Launch Alliance، والذي تم إطلاقه لأول مرة الشهر الماضي.

تعمل شركة Blue Origin، التي أسسها الرئيس التنفيذي لشركة Amazon Jeff Jeff Bezos، على تطوير New Glenn لأكثر من عقد من الزمن، وواجهت تأخيرات أدت إلى ظهور الصاروخ لأول مرة لأكثر من ثلاث سنوات.

لكن مع وضع جهاز محاكاة التعزيز على المنصة، فإن هدف Blue Origin المتمثل في الإطلاق في عام 2024 يقترب خطوة واحدة من تحقيق الثمار.

كما أنه باستخدام SkySat C2، وهو قمر صناعي من شركة Planet لتصوير الأرض، التقطت SpaceFromSpace الصورة عالية الدقة لنيو جلين وهو يقف في مجمع الإطلاق 36.

يظهر ظل نيو جلين على طول الشواطئ الشرقية لكيب كانافيرال، ويمتد عبر المنصة، شاهقًا فوق المباني القريبة. .