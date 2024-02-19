شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تقوم إنتل بتضخيم نتائج قياس أداء وحدة المعالجة المركزية الخاصة بها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم اتهام شركة إنتل المصنعة للمعالجات بتضخيم نتائج معايير وحدة المعالجة المركزية الخاصة بها الاتهام، الذي صدر منذ وقت ليس ببعيد من شركة تقييم الأداء القياسي (SPEC)، يقول على وجه التحديد أن إنتل قامت بتضخيم النتائج القياسية لمعالجاتها Xeon بين عامي 2022 و 2023 في اختبار SPEC CPU 2017.

وتم الكشف عن أن إحدى شركات التكنولوجيا قامت بتضخيم أداء معالجها من خلال التلاعب بالبرامج المستخدمة في المعايير.

استبعدت هيئة الاختبار المحايدة أكثر من 2600 نتيجة بعد اكتشاف أن الشركة قامت بتحسين المترجمين خصيصًا للمعيار القياسي، ما أعطى ميزة غير عادلة وفقا لـ mspoweruser.

وفقا للتقرير "لقد قضت SPEC بأن المترجم المستخدم لهذه النتيجة كان يقوم بإجراء تجميع يعمل بشكل خاص على تحسين أداء المعايير، باستخدام معرفة مسبقة بكود SPEC ومجموعة البيانات لإجراء تحويل له قابلية تطبيق ضيقة."

ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة أو الأولى التي يتم فيها اتهام أحد صانعي التكنولوجيا بإعطاء أجهزتهم القليل من القفز الترامبولين لتعزيز هذه الأرقام، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمعايير التي تم الإبلاغ عنها ذاتيًا. حتى شركات مثل Qualcomm وSamsung وMediaTek تم طرحها ذات مرة تحت الحافلة بسبب هذا (عبر PC World).