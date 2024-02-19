شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الاتحاد الأوروبي يحقق مع تيك توك لفشله فى حماية الأطفال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع تطبيق الفيديو القصير الشهير TikTok للتحقيق في أوروبا بسبب مجموعة من الانتهاكات المحتملة لقانون الخدمات الرقمية (DSA)، بما في ذلك الفشل في حماية خصوصية الأطفال وسلامتهم، وفقًا لموقع 9to5mac.

والشركة متهمة أيضًا بتعريض الصحة العقلية للمستخدمين للخطر من خلال السعي المتعمد لجعل التطبيق مسببًا للإدمان، وإرسال الأشخاص إلى "جحور الأرانب" التي قد تؤدي إلى تطرف المستخدمين.

قانون الخدمات الرقمية (DSA)

قانون الخدمات الرقمية (DSA) هو تشريع أوروبي مصمم لحماية الأشخاص من المعلومات الكاذبة، ومن الإعلانات المقنعة، ومن استخدام بياناتك الشخصية لاستهدافك دون علمك.

في البداية، كان يؤثر على 19 من عمالقة التكنولوجيا الذين تم تحديدهم على أنهم يشغلون منصات كبيرة جدًا - أي يؤثرون على عدد كبير من الأشخاص، الغرض الأساسي من قانون حماية البيانات (DSA) هو منع انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة الضارة على الشبكات الاجتماعية، في حين أن القضية الثانوية هي ضمان شفافية الشركات بشأن أسباب أي توصيات تقدمها.

X قيد التحقيق بالفعل

كانت الشبكة الاجتماعية المعروفة سابقًا باسم Twitter أول شركة تخضع لتحقيق DSA، في ديسمبر من العام الماضي، وتخضع شبكة التواصل الاجتماعي X لتحقيق رسمي من قبل الاتحاد الأوروبي، لتحديد ما إذا كانت الشركة قد خرقت القانون بما لا يقل عن ثماني طرق.

وعلى رأس القائمة "نشر محتوى غير قانوني في سياق هجمات حماس ضد إسرائيل"، ولكن العلامات الزرقاء أصبحت أيضًا تحت المجهر مرة أخرى.

TikTok قيد التحقيق

تم تسمية TikTok الآن باعتبارها الشركة الثانية التي تخضع للتحقيق بسبب الانتهاكات المحتملة لمتطلبات DSA.

ومن أهم هذه المبادئ الالتزام "بضمان مستوى عالٍ من الخصوصية والسلامة والأمان للقاصرين، لا سيما فيما يتعلق بإعدادات الخصوصية الافتراضية للقاصرين كجزء من تصميم وتشغيل أنظمة التوصية الخاصة بهم".

بالإضافة إلى ذلك، يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن خوارزميات TikTok قد تكون مصممة عمدًا للإدمان ولتقديم محتوى متطرف.

الأنظمة الخوارزمية، التي قد تحفز الإدمان السلوكي و/أو تخلق ما يسمى بـ "تأثيرات ثقب الأرانب"، وهذا التقييم مطلوب لمواجهة المخاطر المحتملة لممارسة الحق الأساسي في السلامة الجسدية والعقلية للشخص، واحترام حقوق الطفل، فضلاً عن تأثير ذلك على عمليات التطرف.

وتقول اللجنة إنه لا توجد طريقة حتى الآن للتنبؤ بالمدة التي قد يستغرقها التحقيق، ويعتمد ذلك على عدد من العوامل، بما في ذلك مدى تعاون TikTok.