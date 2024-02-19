تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن صورة رسمية لهاتف Galaxy F15 5G ومواصفات الهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم العملاق الكوري سامسونج للأسواق قريباً هاتفها المتوسط Galaxy F15 5G، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المصورة من حملة سامسونج الترويجية تصميم ومواصفات هذا الإصدار.

رصد هاتف Galaxy F15 5G في قاعدة بيانات Geekbench مؤخراً برقاقة معالج Dimensity 6100 Plus، وهي الرقاقة ذاتها التي تدعم هاتف Galaxy A15 5G، كما يتوافق الهاتفين في عدد من المواصفات، إلا أن الصور الرسمية لهاتف F15 5G أكدت على بعض الإختلافات في التصميم.



وتؤكد الصور المسربة على أن هاتف Galaxy F15 5G يضم بطارية بقدرة 6000 mAh، أي بسعة أكبر 1000 mAh مقارنة بهاتف A15، ونفس السعة المميزة لهاتف الشركة السابق Galaxy F14 5G.

أيضاً يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، على أن يتم الشحن عبر منفذ USB C، كما تؤكد الصور على أن الهاتف ينطلق بواجهة 4 OS، مع دعم 5 سنوات من تحديث برمجيات الحماية.

كما تكشف الصور التشويقية عن ميزة “Voice Focus” التي ينطلق بها هذا الإصدار، وتستهدف هذه الميزة تعزيز وضوح صوت المستخدم وأيضاً صوت الطرف الأخر عند إجراء المكالمات الصوتية، كما تعمل هذه الميزة على تنقية صوت المستخدم عند إستشعار ضوضاء محيطة.

ويضم Galaxy F15 5G شاشة بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض FHD+، والتي تدعم معدل تحديث 90Hz، كما تأتي كاميرة السيلفي في نتوء القطرة بدقة 13 ميجا بيكسل.

أيضاً يتميز الهاتف بكاميرة خلفية تضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 5 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل.

ويأتي النموذج الرئيسي من هاتف F15 5G بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، كما تشير التوقعات إلى أن سامسونج تستعد لعقد مؤتمر في 22 من فبراير للإعلان الرسمي عن هذا الإصدار.

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