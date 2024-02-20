شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح تحديثًا جديدًا لـ "status" اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد قسم "status" أو "الحالة" في واتساب، والذي يستخدم عادةً لمشاركة التحديثات السريعة مع الأصدقاء وجهات الاتصال المقربة، وترددت مؤخرًا شائعات عن دمجه مع إنستجرام، والآن، يبدو أن هناك تحديثًا آخر في الأفق.





فوفقًا لـ WABetaInfo، وهو مصدر موثوق به لتحديثات واتساب، فإن تطبيق المراسلة المملوك لـMeta يستعد لتحسين الواجهة لعلامة تبويب التحديثات، وبفضل أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام Android 2.24.4.23، الموجود على متجر Google Play، تم الكشف عن أن واتساب يعمل على واجهة جديدة لعلبة تحديثات الحالة.

وفي لقطة الشاشة المرفقة، يمكنك رؤية نظرة خاطفة على التحديث القادم الذي يتيح للمستخدمين تجربة واجهة مُعاد تصميمها لعلبة تحديثات الحالة، ويظل الدرج أعلى علامة تبويب التحديثات، مما يضمن سهولة الوصول إليه بمجرد قيام المستخدمين بفتح علامة التبويب هذه.

ما هو الجديد؟ حسنًا، تتيح الواجهة المُجددة للمستخدمين معاينة أول تحديث للحالة المشتركة من خلال الصورة المصغرة، وهذا يعني أنك لن تضطر إلى فتح كل تحديث على حدة، حيث ان الواجهة الجديدة لعلبة تحديثات الحالة قيد التطوير حاليًا ويجب طرحها في التحديث المستقبلي للتطبيق.

ويمكن أن تكون الواجهة القادمة لعلبة تحديثات الحالة بمثابة تغيير مرحب به في تجربة المستخدم، وفي السابق، كان العديد من المستخدمين يشعرون بالإحباط بسبب التخطيط الأفقي الجديد لتحديثات الحالة، والذي استبدل معاينة الصور المصغرة الملائمة للتحديثات المشتركة بصورة الملف الشخصي، وجعل هذا التغيير التصفح أقل سهولة وكفاءة، حيث كان على المستخدمين فتح كل تحديث على حدة لعرض محتواه.

ومن ناحية أخرى، لا يزال تطبيق واتساب يقوم بتجربة ميزة تسمح باستخدام أسماء المستخدمين بدلاً من أرقام الهواتف، ويستكشف التطبيق أيضًا مميزات مشتركة بين الأنظمة الأساسية، مما يحتمل أن يمكّن المستخدمين من إرسال رسائل إلى تطبيقات أخرى مثل iMessage وTelegram وGoogle Message وSignal والمزيد.