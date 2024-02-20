شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تؤجل طرح Switch 2 إلى أوائل عام 2025.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن Nintendo ستقوم بتأجيل طرح وحدة تحكم الجيل التالي الخاصة بها حتى الأشهر الأولى من عام 2025، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، وكان من المقرر إطلاق خليفة Switch الشهير في نهاية هذا العام، ولكن تم إخبار العديد من الناشرين الآن أن يتوقعوا صدوره في العام التالي، وفقًا للأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم نظرًا لعدم إصدار الجهاز.

وأخبرت Nintendo بعض المديرين التنفيذيين بعدم توقع طرح وحدة التحكم حتى مارس 2025 على أقرب تقدير، وهذا يعني أن وحدة التحكم التالية ستفتقد فترة التسوق الرئيسية للعطلات، والتي عادة ما تكون التوقيت المثالي لظهور وحدة التحكم الجديدة لأول مرة.

وقد باعت أجهزة The Switch، التي يبلغ عمرها الآن سبع سنوات، أكثر من 139 مليون وحدة وحققت نجاحات مذهلة مثل لعبتي Legend of Zelda الحائزتين على جوائز وMario Kart 8 Deluxe التي بيعت منها أكثر من 60 مليون نسخة.



وحافظت الأداة الهجينة المحمولة على الحماس لفترة أطول من معظم وحدات التحكم، ووصلت أسهم نينتندو إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا الأسبوع حيث نظر المستثمرون إلى ما بعد الأشهر القليلة المقبلة نحو الجيل التالي، فيما سيختبر التأخير صبرهم حيث تقوم Nintendo بتمديد عمر Switch الحالي إلى أبعد من ذلك.

ولدى نينتندو قائمة متفرقة نسبيًا من الألعاب القادمة لجهاز Switch هذا العام، وهو ما يراه المحلل سيركان توتو كعلامة على أن الشركة تتراجع عن أكبر نجاحاتها للجيل التالي من Switch.

قال توتو: "من المرجح أن نينتندو تتطلع إلى خط أنابيب جاف جدًا هذا العام". "ستظل الشركة تحاول الاحتفاظ بالأفلام الرائجة لوحدة التحكم التالية، لذا قد يشهد عام 2024 المزيد من عمليات إعادة إنتاج ألعاب Nintendo القديمة. على أية حال، سيكون عام 2024 أصعب بكثير بالنسبة لنينتندو بدون جهاز جديد.

وقال متحدث باسم نينتندو إن الشركة ليس لديها ما تعلق عليه. لقد التزمت شركة تصنيع الألعاب الصمت بشأن أي خليفة محتمل لـ Switch، حيث وعد الرئيس شونتارو فوروكاوا بمناقشة خططها للسنة المالية القادمة بعد أن تعلن عن أرباح ربع مارس. تم الإبلاغ عن أخبار التأخير في وقت سابق بواسطة Video Games Chronicle.