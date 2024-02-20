شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية الحصول على ثلاثة أشهر من Apple Music مجانًا عبر Shazam على iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تقدم Apple Music خطة مجانية مدعومة بالإعلانات على عكس منافستها Spotify، ولكن يمكنك الاستفادة من فترة تجريبية مدتها شهر واحد في بعض البلدان قبل الاشتراك في الخدمة، ومع ذلك، إذا لم تكن قد اشتركت مطلقًا في Apple Music، فيمكنك الاستفادة من العرض الترويجي الذي كان متاحًا للمستخدمين كجزء من تطبيق Shazam لسنوات، والذي يمنحك الوصول إلى ثلاثة أشهر من الوصول غير المحدود إلى Apple Music، دون أي تكلفة إضافية.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن صفحة الويب الخاصة بـ Shazam تنص على أن العرض الترويجي سينتهي في 31 مارس، إلا أنه لا يزال بإمكانك الحصول على ما يصل إلى ثلاثة أشهر مجانًا عبر طريقة بديلة تتطلب منك مسح رمز الاستجابة السريعة على موقع Apple الإلكتروني.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه سيتم محاسبتك برسوم شهرية بعد انتهاء الفترة التجريبية المجانية، حتى تتمكن من إلغاء اشتراكك بمجرد الاستفادة من العرض والاستمرار في الوصول إلى Apple Music للفترة المتبقية من الفترة التجريبية.

كيفية الحصول على ما يصل إلى ثلاثة أشهر من Apple Music مجانًا عبر Shazam على iOS

1- تفضل بزيارة صفحة Shazam المقصودة للترويج باستخدام Safari على نظام iOS، ثم اضغط على "استرداد" أو التحقق من هويتك.

2- اضغط على زر الطاقة مرتين للمصادقة باستخدام Face ID أو Touch ID، ثم اضغط على "متابعة إلى Apple Music".

3- إذا لم تنجح هذه الطريقة، فتفضل بزيارة الصفحة المقصودة البديلة لـ Shazam وقم بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا لتنشيط النسخة التجريبية المجانية.