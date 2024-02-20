شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لـ Google Messages.. تعرف على أبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تطبيق Google Messages، المثبت مسبقًا على العديد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، من بين تطبيقات المراسلة الأكثر شيوعًا، مع أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم، وفي الآونة الأخيرة، شهد التطبيق سلسلة من الميزات الجديدة.

ووفقًا لمدونة TheSpAndroid، تشير العلامات المختلفة داخل Google Messages إلى الميزات القادمة، بما في ذلك تأثيرات الكاميرا، والقدرة على إزالة أهم جهات الاتصال ومعاينة المسودات، فيما تتمتع Google Messages بنشاط كاميرا خاص بها مدمج داخل التطبيق، وهو يختلف عن تطبيق الكاميرا على هاتفك.

ويبدو أن جوجل تعمل على تطوير ميزات تأثيرات الكاميرا، والتي يمكن الوصول إليها من خلال هذه الكاميرا المدمجة، وفي حين أن التفاصيل المتعلقة بالتأثيرات لا تزال نادرة، فمن المرجح أن تسمح جوجل للمستخدمين بتبديل هذه التأثيرات أو إيقافها.

وعلاوة على ذلك، قد تقوم Google Messages بإزالة أهم جهات الاتصال المعروضة عند النقر على أيقونة البحث في التطبيق، وعادةً ما تعرض Google Messages جهات الاتصال الحديثة التي كنت تدردش معها، ومع ذلك، وفقًا للمصدر، فإن تنشيط العلامة في أحدث إصدار تجريبي يؤدي إلى اختفاء قائمة جهات الاتصال العليا تمامًا.

وبالمثل، تؤدي العلامة الجديدة إلى إزالة معاينة مسودات الرسائل من الشاشة الرئيسية، وفي حين أن هذا يوفر مظهرًا أكثر وضوحًا للشاشة الرئيسية للتطبيق، إلا أنه يخفي ميزة مفيدة حقًا، ويمكن استخدام هذه العلامة لأغراض تصحيح الأخطاء الداخلية، مثل تلك التي تقوم بإزالة جهات الاتصال العليا.

ومع ذلك، سيتعين علينا الانتظار حتى يتم طرح هذه التغييرات لمختبري النسخة التجريبية لتأكيد ما إذا كان هذا هو الحال بالفعل، وعلاوة على ذلك، يبدو أن جوجل قد تقدم للمستخدمين خيار الاشتراك أو عدم الاشتراك في توفير معلومات الاستخدام والتشخيص، والتي تم جمعها خصيصًا من حساب Google المرتبط بتسجيل دخول المستخدم إلى Google Messages، ومن المتوقع أن يكون هذا الإعداد متاحًا في إعدادات Google Messages > خيارات متقدمة > الاستخدام والتشخيص.