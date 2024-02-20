شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تنظيف شاشة التليفزيون الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بصمات الأصابع، وبقايا العطس، وغيرها من السوائل البشرية والحيوانية الجسيمة ليس من الممتع أبدًا النظر إليها، خاصة عندما يتم لصقها على شاشة التلفزيون.

وقد يؤدي السماح بتراكم المواد اللزجة بمرور الوقت إلى تقصير عمر شاشة التليفزيون إذا كانت QLED أو OLED الخاص بك، ما يعني أن الوقت قد حان لتعليمك كيفية تنظيف لوحتك الثمينة.

ولحسن الحظ، فإن العملية ليست صعبة للغاية، والتى تعتبر بسيطة كما يلى:

تنظيف الشاشة

اتبع هذه الخطوات لإجراء تنظيف عام آمن وفعال للشاشة:

الخطوة 1: أول شيء عليك القيام به هو إيقاف تشغيل التلفزيون الخاص بك والتأكد من أن لديه فرصة للتبريد.

الخطوة 2: انتظر حتى لا يصبح الجو دافئًا قبل متابعة الخطوات التالية، قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث بعض الأضرار.

الخطوة 3: عندما يبرد الملمس، قم بغبار الشاشة لإزالة أي جزيئات أوساخ، ثم امسحها بقطعة قماش ناعمة خالية من الوبر لإزالة أي غبار متبقي.

الخطوة 4: إذا لم تتمكن من رؤية أي بقع مرئية بعد الانتهاء من إزالة الغبار، توقف هنا.