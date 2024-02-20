تكنولوجيا: شاومي تدعم جهاز Xiaomi Pad 6S Pro بقدرة بطارية 10000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث شاومي في 22 من فبراير للإعلان الرسمي عن جهاز Xiaomi Pad 6S Pro اللوحي، وفي أحدث الإعلانات التشويقية كُشِف عن دعم هذا الإصدار بقدرة بطارية 10000 mAh، وكاميرة خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجا بيكسل.

تستعد العملاق الصيني شاومي لإطلاق إصدار جديد من الأجهزة اللوحية خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر أن يأتي Xiaomi Pad 6S Pro بتصميم مميز بإطارات نحيفة، لتجربة عرض أكثر كفاءة.

كما يؤكد الإعلان التشويقي على أن الجهاز اللوحي يضم كاميرة خلفية بتصميم مربع، وإعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بعدسات auxiliary، وفلاش LED.

وفي الإطار الأيمن من Xiaomi Pad 6S Pro يظهر زر التحكم في مستوى الصوتيات، بينما يأتي زر التشغيل الرئيسي في الحافة العلوية، ومن المتوقع أن يدعم الزر تقنية إستشعار البصمة.

أيضاً يدعم Xiaomi Pad 6S Pro بطارية بقدرة 10000 mAh، كما ينطلق الجهاز بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، ويتميز هذا الإصدار بعدد 4 من المكبرات الصوتية على غرار إصدارات Pad 6.

يذكر أن هذا الإصدار هو أول أجهزة شاومي اللوحية المميزة بواجهة HyperOS التي ترتكز على نظام تشغيل الأندوريد، أيضاً يتميز الجهاز بشاشة LCD بحجم 12.4 إنش، ودقة عرض 3K، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz، ونسبة سطوع 900 nits.

كما يدعم الجهاز رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، ويتوفر بذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، ويدعم الجهاز تقنية Wi-Fi 7.

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