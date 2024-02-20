شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يجب عليك شراء iPhone 13 Pro في عام 2024؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تفكر في الحصول على هاتف ايفون جديد لكنك لا ترغب في إنفاق الأموال على أي طرازات حديثة تم إصدارها مؤخرًا، حيث من الواضح أنه لا يزال بإمكانك العثور على iPhone 14 و14 Pro و14 Pro Max لعام 2022 لدى العديد من بائعي التجزئة الرئيسيين في العديد من المناطق أو يمكنك حتى اختيار أحد أفراد عائلة iPhone 13 الأقدم من Apple، بحسب موقع phonearena الهندى.

لماذا تشتري iPhone 13 Pro في عام 2024؟ لماذا تفعل ذلك في عام 2024؟ لتوفير المال، بالطبع، أو على الأقل لتقليل إنفاقك إلى الحد الأدنى إذا كنت من النوع الذى يفضل الحصول على صفقات جيدة، حيث يكلف أحد اصدرات iPhone 13 Pro حاليًا 599.99 دولارًا على سبيل المثال، في حين يمكن الحصول على النسخة الأفضل بسعة 1 تيرابايت مقابل 649.99 دولارًا ، وفي كلتا الحالتين، أنت تبحث عن وحدات تم تجديدها، وهو أمر طبيعي، ربما ليس مثاليًا، ولكن المتاجر تقدم ضمان لطيف لمدة 90 يومًا مع ضمان "حالة أصلية مثل الجديدة" و عمر البطارية "على الأقل" 90 بالمائة.

ويبدو هذا أفضل بكثير من وصف معظم عمليات التجديد النموذجية، ويبدو أنه ممكن نتيجة لعملية التجديد التي أجرتها شركة أبل نفسها، وسيتم شحن هاتف iPhone 13 Pro غير المؤمّن "الجديد تمامًا" الخاص بك في "صندوق أسود مخصص أنيق"، وعلى الرغم من عمره المتقدم، يجب أن يكون أدائه العام متفوقًا على أداء معظم هواتف 5G ذات الميزانية المتوفرة اليوم، وتعتبر هذه صفقة جيدة عندما تفكر في أن جهاز iPhone 15 Pro الجديد بسعة 1 تيرابايت يكلف عادةً 1499 دولارًا.