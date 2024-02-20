شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ستطرح iPhone 16 Pro بخيارين جديدين للألوان.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث ان شركة أبل قد تطرح طرازات iPhone 16 Pro هذا العام بخيارات ألوان "Desert Titanium" و"Titanium Gray" الجديدة كليًا، وفقًا لما ذكره المسرب المعروف باسم "Majin Bu" على موقع macrumors.

وفى منشور جديد على موقع X (تويتر سابقًا)، قال Majin Bu إن "Desert Titanium" سيكون مشابهًا لخيار اللون الذهبي المعروض على iPhone 14 Pro في عام 2022، ولكنه أعمق وأثقل، من ناحية أخرى، من الواضح أن "Titanium Gray" سيكون مشابهًا لظل Space Gray المعروض على iPhone 6 في عام 2014.

يأتي iPhone 15 Pro باللون الأسود والتيتانيوم والتيتانيوم الأبيض والتيتانيوم الأزرق والتيتانيوم الطبيعي، ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد ‌‌iPhone 15 Pro‌‌ باللون الذهبي، كان اللون الذهبي متاحًا من خلال ‌‌iPhone‌‌ 5S لعام 2013 إلى ‌‌iPhone‌‌ 8 لعام 2017، ثم في ‌‌iPhone‌‌ XS لعام 2018 إلى ‌‌iPhone 14‌‌ Pro لعام 2022، نتيجة لذلك، تبدو إعادة تقديم ظل يشبه الذهب مع ‌iPhone 16 Pro‌ أمراً معقولاً للغاية.

كانت طرازات "Pro" ‌iPhone‌ من Apple متاحة دائمًا بما لا يزيد عن أربعة خيارات ألوان عند الإطلاق، عادةً مع خيارات أساسية باللون الأسود والأبيض والذهبي إلى جانب لون أكثر لفتًا للانتباه مثل الأخضر أو الأزرق أو الأرجواني، هذا يعني أنه على الرغم من أنه من المحتمل جدًا أن يتم نقل Black Titanium وWhite Titanium من ‌iPhone 15 Pro‌ إلى ‌iPhone 16 Pro‌، فإن استمرار Blue Titanium وNatural Titanium ليس مؤكدًا على الإطلاق، ومن المحتمل أن يتم إيقاف خيارات الألوان هذه لإفساح المجال أمام "Desert Titanium" و"Titanium Gray"، خاصة وأن "Titanium Gray" يبدو مشابهًا جدًا للتيتانيوم الطبيعي.

هذه هي الإشاعة الأولى حول خيارات ألوان ‌iPhone 16 Pro‌، ويتمتع Majin Bu بسجل مختلط في الكشف عن معلومات دقيقة حول خطط Apple، ومع ذلك، فمن المرجح أن تظهر المزيد من المعلومات في الأشهر المقبلة مع اقترابنا من الإطلاق.