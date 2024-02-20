تكنولوجيا: خطط Gemini Business و Gemini Enterprise ستتوفر لخدمة Google Workspace

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل جوجل العمل على Gemini من خلال خطط “Business” و“Enterprise” القادمة لعملاء Workspace.

ويكشف سجل التغيير القادم عن وجود خطط “Gemini Business” و“Gemini Enterprise”. وسيمنح هذا عملاء Google Workspace إمكانية الوصول إلى أحد نماذج Al الأكثر قدرة من جوجل، وهو 1.0 Ultra in Gemini وعمليات حماية البيانات على مستوى المؤسسات.”

والجدير بالذكر أن هذا يعني أن محادثات الموظفين لا تُستخدم لتدريب نماذج Gemini. ووفقًا لدايلان روسيل، فإن رابط “التحديث” يوجهك إلى صفحة Google Workspace الحالية حول Duet AI.

يشير هذا إلى أن Gemini Business وEnterprise يوفران إمكانية الوصول إلى ميزات ساعدني في الكتابة والتنظيم وتصورها، بالإضافة إلى اللوحة الجانبية في Gmail والمستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية و Drive و Chat وMeet.

ومن خلال سجل التغيير المسرب وحده، لسنا متأكدين مما إذا كان Gemini Business/Enterprise سيوفران أيضًا وصولاً مستقلاً إلى Gemini Advanced على gemini.google.com.

علاوةً على ذلك، ليس من الواضح ما هو الفرق بين المستويين. يمكن أن تكون هناك قدرات مختلفة، أو قد تصل إلى حجم الشركة/المقاعد المطلوبة.

أعلنت جوجل في شهر أغسطس أن تكلفة Duet AI تبلغ 30 دولارًا شهريًا/حسابًا. وفي الوقت نفسه، ستتوفر ميزات Gemini في تطبيقات Workspace إلى حسابات جوجل الشخصية التي تحتوي على خطة Google One AI Premium بقيمة 19.99 دولارًا شهريًا.

وقالت جوجل في وقت سابق من هذا الشهر إن التوفر سيكون “قريبًا“، لكن لا يبدو أن هذا سيحدث مع إعلان Gemini Business وEnterprise.

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