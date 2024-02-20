تكنولوجيا: هاتف Nothing Phone (2a) لن يصل بمعالج MediaTek Dimensity 7200

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسير الحملة الترويجية لهاتف Nothing القادم؛ Nothing Phone (2a) بكامل قوتها قبل الكشف الرسمي عن الهاتف في 5 مارس.

واليوم، صرح الرئيس التنفيذي للشركة؛ Carl Pei، أن هاتف Phone (2a) لن يتم تشغيله بواسطة شريحة Dimensity 7200 من MediaTek، وذلك يتعارض مع شائعات كثيرة قد سمعناها خلال الأسابيع الماضية.

https://x.com/getpeid/status/1759632984364261625?s=46

من المتوقع ان تعلن Nothing عن المعالج في 20 فبراير الساعة 10 صباحًا بتوقيت لندن، وذلك في غضون ساعات قليلة فقط. وهذا يترك لنا القليل من الوقت لتوقع ما هو المعالج المستخدم على الهاتف.

يتوقع بعض الأشخاص على منصة X ان المعالج سيكون “Dimensity 7200 Ultra” أو بعض الشرائح “المخصصة” الأخرى.

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