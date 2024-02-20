تكنولوجيا: ‏ Tecno تبدأ في التلميح إلى هاتف Spark 20C في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد سمعنا شائعات حول استعداد شركة Tecno لإطلاق الهاتف الذكي Spark 20C في الهند منذ بعض الوقت. وأخيرًا، بدأت شركة Tecno رسميًا في التشويق لإطلاق الجهاز في الهند.

واليوم، انتقلت الشركة إلى حسابها الرسمي على تويتر للإعلان عن إطلاق الهاتف الذكي Tecno Spark 20C في الهند.

وفي حين أن الإعلانات التشويقية لم تكشف عن التفاصيل، فإنها تكشف عن تخطيط كاميرا الهاتف، وعناصر التحكم في مستوى الصوت، وزر الطاقة (الذي من المحتمل أن يعمل أيضًا كمستشعر لبصمات الأصابع).

ظهرت صورة حقيقية للهاتف الذكي في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي تظهر الجهاز في لوحة خلفية خضراء مزخرفة مع وحدة كاميرا بلون ذهبي متباين. إلى جانب هذا، يمكننا أيضًا أن نتوقع خيارات ألوان أخرى أثناء الإطلاق.

بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، تم إطلاق Tecno Spark 20C في البداية عالميًا في نوفمبر من العام الماضي. لكن من غير المؤكد ما إذا كان الإصدار الهندي سيعكس مواصفات النموذج العالمي.

يتميز Tecno Spark 20C بشاشة LCD مقاس 6.6 بوصة بدقة +HD (720 × 1612) ومعدل تحديث 90 هرتز.

كما انه مدعوم بمعالج ثماني النواة، ومقترن بخيارات الذاكرة العشوائية (RAM) بسعة 4 جيجابايت و8 جيجابايت بالإضافة إلى مساحة تخزين أصلية بسعة 128 جيجابايت.

يشتمل إعداد كاميرا الجهاز على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة AI في الخلف وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يوفر الهاتف الذكي بطارية بسعة 5000 مللي أمبير وشحن بقوة 18 واط لتوفير طاقة كبيرة وشحن سريع.

تشمل خيارات الاتصال GPS وWiFi وBluetooth وFM وOTG. ويعمل الهاتف على نظام Android 13 ويتضمن مستشعر بصمة جانبي لفتح القفل بشكل آمن.

يتميز الجهاز أيضًا بمنفذ ديناميكي مطور ذاتيًا للإشعارات. وأخيرًا وليس آخرًا، يتميز الهاتف الذكي بإعداد مكبر صوت مزدوج للصوت.

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