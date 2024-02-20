شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت توضح حقيقة إيقاف Azure IoT Central والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقرت مايكروسوفت بحدوث خطأ في رسالة النظام الأخيرة بخصوص إيقاف Azure IoT Central، حيث تشير الرسالة، التي تم إرسالها في 14 فبراير 2024، بشكل غير صحيح إلى أنه سيتم إيقاف الخدمة في 31 مارس 2027، ولا يمكن إنشاء موارد تطبيق جديدة بعد الأول من أبريل 2024.

وAzure IoT Central عبارة عن نظام أساسي للتطبيقات المُدارة كخدمة (aPaaS) مصمم خصيصًا لإنترنت الأشياء (IoT)، فهو يبسط عملية توصيل وإدارة ومراقبة أعداد كبيرة من أجهزة إنترنت الأشياء على نطاق واسع.

وأوضحت مايكروسوفت أن هذه المعلومات غير دقيقة وتم إرسال الرسالة عن طريق الخطأ، كما تؤكد الشركة أنها لا تبلغ عن حالات تقاعد المنتج من خلال رسائل النظام وتتبع عملية إعلام قياسية مع إشعار مدته ثلاث سنوات على الأقل قبل التوقف عن الدعم لأي منتج من منتجات Azure.

وتسلط هذه الحادثة الضوء على أهمية التحقق من المعلومات الواردة من خلال رسائل النظام أو أي مصادر آلية، يُنصح دائمًا بالرجوع إلى القنوات والوثائق الرسمية للحصول على معلومات دقيقة عن دورة حياة المنتج.

وعلى الرغم من الخطأ، كررت مايكروسوفت التزامها بتوفير نظام أساسي شامل وآمن وقابل للتطوير لإنترنت الأشياء لعملائها، حيث اقرت بأهمية التواصل الواضح وفي الوقت المناسب فيما يتعلق بدورة حياة المنتج لتخطيط العملاء والعمليات.

ذكرت مايكروسوفت أيضًا المعاينة العامة لخدمتها الجديدة، Azure IoT Operations.